Diretor Jim Jarmusch diz que financiamento corporativo é "sujo" e está preocupado com Mubi

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - O veterano diretor norte-americano Jim Jarmusch disse neste domingo que está preocupado com o fato de um dos distribuidores de seu último filme ter recebido dinheiro de uma empresa ligada ao exército israelense.

No entanto, Jarmusch, um cineasta independente que fez filmes como "Stranger Than Paradise", "Dead Man" e "Broken Flowers", disse que considera todo dinheiro corporativo "sujo".

Jarmusch está exibindo seu último filme, "Father Mother Sister Brother", no Festival de Cinema de Veneza, e a Mubi, uma empresa de distribuição e plataforma de streaming, deve promover o filme em muitos mercados.

No entanto, a Mubi gerou controvérsias este ano ao aceitar um investimento de US$100 milhões da Sequoia Capital, que também apoiou empresas iniciantes israelenses de tecnologia de militar - laços que foram criticados devido à guerra de Israel em Gaza.

Jarmusch disse que levantou a questão com a empresa e enfatizou que suas negociações com a distribuidora eram anteriores ao acordo com a Sequoia Capital, que foi assinado no início deste ano.

"Meu relacionamento com a Mubi começou muito antes disso, e foi fantástico trabalhar com eles nesse filme. É claro que fiquei desapontado e bastante desconcertado com essa relação", acrescentou.

Jarmusch reconheceu a complexidade do financiamento de filmes para diretores de cinema de arte, como ele, dizendo que recebeu dinheiro de várias fontes ao longo dos anos.

"Considero que praticamente todo dinheiro corporativo é dinheiro sujo. Se começarmos a analisar cada uma dessas empresas cinematográficas e suas estruturas de financiamento, encontraremos muita sujeira desagradável", disse ele.

"Poderíamos evitar isso e não fazer filmes", disse ele, acrescentando que o ônus de responder a essas controvérsias recai sobre as empresas envolvidas e não sobre os cineastas.

Em resposta ao clamor inicial em junho, a Mubi disse que seus investidores, incluindo a Sequoia Capital, ajudaram a empresa a crescer e que continua independente e liderada por seus fundadores. Um representante da Mubi se recusou a fazer mais comentários em Veneza.

A guerra de Israel contra Gaza lançou uma sombra sobre o festival de Veneza. Cerca de 1.500 personalidades do setor cinematográfico assinaram uma carta aberta no mês passado pedindo que o festival assumisse uma posição firme em relação à guerra de Israel em Gaza e promovesse as vozes palestinas.

O diretor do festival, Alberto Barbera, disse à Reuters que Veneza aceita o debate aberto, mas rejeitou os pedidos para que os cineastas e atores israelenses fossem impedidos de participar do evento de 11 dias.

O último filme de Jarmusch é dividido em três capítulos, cada um explorando as relações entre filhos adultos e seus pais distantes em três países diferentes: Estados Unidos, Irlanda e França.

O filme conta com Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore e Luka Sabbat. É um dos 21 filmes que concorrem ao prêmio principal do Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro.