Dança dos Famosos tem 'quase queda' de Bahls e plateia de pé: veja como foi

A repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, foi no ritmo de "rock retrô" e resultou na eliminação de Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme. Além das eliminações, a edição teve alfinetada e participante aclamada pelo público.

Dança dos Famosos: Lívia Andrade tenta fazer fofoca e é cortada por Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Lívia Andrade foi cortada por Luciano Huck ao tentar fazer uma fofoca sobre o suposto affair entre Allan Souza e Wanessa Camargo. A fala ocorreu em meio às apresentações da Dança.

A pessoa sai do Fofocalizando [SBT], mas o Fofocalizando não sai dela. Essa é a verdade.

Luciano Huck

O suposto climão repercutiu nas redes sociais:

Livia Andrade: "falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma hein Allan?"



Luciano Huck: "a pessoa sai do fofocalizando, mas o fofocalizando não sai dela"



A referência à fofoca envolvendo o Dado dolabella e a Wanessa camargo.#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/Jv9WnD7W7a -- Tiago Pereira (@Tiagupereira) August 31, 2025

A LÍVIA ANDRADE MANDANDO INDIRETA PARA O DADO DOLLABELA KKKKKKKKKKKK AMEI! #DançaDosFamosos pic.twitter.com/lCdM62gfhV -- thiago (@httpsrealitys) August 31, 2025

Livia não cansa de ser inconveniente, o Allan matou ela com o olhar #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/CKgfee6HCe -- bad girl (@tuiteiitt) August 31, 2025

Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme responde pergunta de Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Fernanda Paes Leme e Huck alfinetaram Dado Dolabella, que se envolveu em uma confusão nos bastidores da Dança dos Famosos. Huck pediu a Fernanda para contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores do Dança. A atriz desconversou. Sem explicar o significado da expressão, Huck citou um "campeonato de xadrez". E continuou: "Quer que eu te conte o que está acontecendo?"

Sem falar abertamente, Fernanda, então, enfatiza o nome de Dado no meio de uma frase: "Eu acho que tem dado tudo certo." A plateia ri. Dado teve uma crise de ciúmes por Wanessa Camargo em uma festa com os participantes da Dança. Wanessa estava com um dos colegas de dança, Luan Pereira, quando ocorreu o desentendimento. Depois, surgiram boatos de que ela teria um affair com outro participante, Allan Souza Lima —o que ela nega. Toda a confusão motivou alfinetadas, nas entrelinhas, durante o programa.

O público logo entendeu a indireta:

o dado dolabella virou PIADA virou CHACOTA NACIONAL e eu acho pouco #DançaDosFamosos pic.twitter.com/jtx2mVHnNX -- anne (@dieckdman) August 31, 2025

Nicole Bahls é aclamada. A modelo foi elogiada pelo júri técnico: "Chora, Botafogo, chora! Primeira bailarina", disse Milton Cunha, citando a colega Ana Botafogo. Bahls também foi ovacionada pela plateia, que aplaudiu de pé. "Ai, que tudo. Ai, meu Deus, aguenta coração. Plateia, obrigada pelo carinho", agradeceu.

Nas redes sociais, os fãs elogiaram a apresentação da modelo:

Nicole Bahls inventou a Dança, nossa primeira bailarina #DancaDosFamosos pic.twitter.com/jaqCsmq2Rz -- CLEV (@humorbahls) August 31, 2025

nicole bahls mais uma vez ovacionada pela plateia do domingão e a mais comentada nas redes



ter carisma é essencial, é a campeã do povo! #DançadosFamosos



pic.twitter.com/SIjqtIwiYB -- Caon (@caoncomenta) August 31, 2025

Meu deus a @NicoleBahls é a pessoa mais legal do mundo de se assistir -- archangel michael (@mchlfrc) September 1, 2025

nunca que a Fernanda Paes Leme foi pior que o Richarlyson#DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/NgHfpogkjn -- Matheus (@matheuscaseca) August 31, 2025

A Fernanda paes leme saiu mas ainda jogou shade pros jurados que não levaram em conta a coreografia difícil KKKKK DIVA #DançaDosFamosos pic.twitter.com/JRuzOBpzOC -- tho.mas (@thmms7) August 31, 2025