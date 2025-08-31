Climão? Lívia Andrade ensaia contar fofoca sobre Allan, e Huck corta

Lívia Andrade foi cortada por Luciano no Domingão com Huck, da Globo, ao tentar fazer uma fofoca sobre o suposto affair entre Allan Souza e Wanessa Camargo. A fala ocorreu em meio às apresentações da Dança dos Famosos.

O que aconteceu

Tudo aconteceu quando Ana Botafogo estava elogiando a dança de Allan, e Lívia se intrometeu. "Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan?"

Luciano Huck quis entender e Lívia começou a explicar. "Ah, Luciano, você não está assistindo à novela mexicana depois do palco?"

Dona Déa chamou Lívia de fofoqueira e Luciano concordou. Lívia continuou: "Quem pegou, pegou, quem não pegou..."

A pessoa sai do Fofocalizando [SBT], mas o Fofocalizando não sai dela. Essa é a verdade.

Luciano Huck

Dona Déa disse que Allan estava com ela e Huck pediu para eles focarem no programa. "Vamos focar aqui? Daqui a pouco começa o futebol."

Entenda a fofoca

Wanessa Camargo disse que houve uma "crise de ciúmes" de seu ex, Dado Dolabella, em relação a Luan Pereira, parceiro de dança de Wanessa. O mal-estar, segundo ela, ocorreu em uma festa com participantes da Dança dos Famosos.

Ela disse nas redes sociais que estava tentando reatar o relacionamento com Dado. E negou que Dado a tenha agredido.

Wanessa também negou os boatos de que esteja vivendo um romance com Allan Souza Lima. Segundo Wanessa, Allan estava entre as pessoas que a ajudaram após a confusão, porque ela estava "muito abalada". Ele a levou para o hotel com sua produtora e o cantor WD.