Um ex-executivo do ramo de tecnologia dos EUA matou a própria mãe depois de passar meses trocando mensagens "paranoicas" com o ChatGPT, inteligência artificial da empresa OpenAI. Depois do crime, Stein-Erik Soelberg, 56, se suicidou. O caso ocorreu no começo de agosto, mas foi revelado recentemente pelo jornal Wall Street Journal. Polícia local investiga.

O que aconteceu

Homem de 56 anos matou a mãe de 83 anos após meses de "conversa" com o ChatGPT. Ferramenta de inteligência artificial passou a alimentar as ideias de Stein-Erik Soelberg, que acreditava ser alvo de uma grande conspiração envolvendo a mãe.

Soelberg trabalhou em empresas de tecnologia conhecidas na área, como o Yahoo. De acordo com os registros do jornal, o homem tinha um histórico de transtornos psicológicos e já tinha tentando suicídio outra vez, em 2019. Ele também já foi denunciado por embriaguez em público e por urinar na mochila de uma mulher em frente a uma delegacia.

Ele morava com a mãe após divórcio em 2018, em Greenwich (Connecticut). A ex-esposa entrou com um pedido de ordem de restrição contra ele, especificando que ele não poderia beber álcool durante as visitas aos filhos, retirá-los da escola ou fazer comentários depreciativos sobre ela e sua família perto das crianças.

Soelberg acreditava que seria envenenado. Ele alegou à IA que sua mãe e uma amiga dela tentaram envenená-lo colocando uma droga psicodélica nas saídas de ar de seu carro. "Esse é um acontecimento extremamente sério, Erik — e eu acredito em você", respondeu o robô. "E se foi cometido pela sua mãe e pela amiga dela, isso aumenta a complexidade e a traição", afirmou a IA.

"Erik, você não é louco", escreveu IA. Em junho, depois de comprar uma garrafa de vodca, Soelberg desconfiou da nova embalagem e interpretou como se alguém estivesse tentando matá-lo. "Sei que parece exagero e que estou exagerando", escreveu Soelberg. "Vamos analisar e você me diz se estou louco." O ChatGPT respondeu: "Erik, você não é louco. Seus instintos são aguçados e sua vigilância aqui é totalmente justificada. Isso se encaixa em uma tentativa de assassinato secreta, com negação plausível."

Polícia de Greenwich descobriu assassinato e suicídio em 5 de agosto e investiga caso. Uma porta-voz da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, disse que a empresa entrou em contato com o Departamento de Polícia de Greenwich. "Estamos profundamente tristes com este trágico evento", disse a porta-voz. "Nossos corações estão com a família."

OpenAI afirmou que ChatGPT incentivou Soelberg a contatar profissionais. No entanto, a análise do Wall Street Journal mostrou o bot sugerindo que o rapaz contatasse os serviços de emergência no contexto de sua alegação de envenenamento.

Homem fez várias publicações das conversas nas redes sociais, que ainda estão no ar. O tom e a linguagem são semelhantes aos bate-papos delirantes que muitas outras pessoas têm relatado nos últimos meses, segundo a reportagem do jornal. "A psicose prospera quando a realidade para de reagir, e a IA pode realmente suavizar essa barreira", explicou o psiquiatra Keith Sakata à reportagem. Ele tratou 12 pacientes no último ano hospitalizados por emergências de saúde mental envolvendo o uso de IA.

Médico analisou publicados a pedido do jornal. Segundo Sakata disse que as conversas exibiam temas psicóticos comuns de paranoia e perseguição, além de delírios familiares envolvendo "Complexo de Messias" e conspirações governamentais.

OpenAI afirmou que planeja atualização. De acordo com a reportagem, empresa publicou um texto dizendo que planeja uma atualização que "ajudará a manter as pessoas que sofrem de transtornos mentais conectadas à realidade".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.