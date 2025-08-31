Carlinhos de Jesus detalha doença: 'Penso no amanhã e começo a me apavorar'

Carlinhos de Jesus, 72, falou ao Fantástico sobre o diagnóstico que compromete sua mobilidade. Segundo o programa, o dançarino tem uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina (camada protetora dos nervos), além de uma inflamação nos quadris e tendinite dos glúteos.

O que aconteceu

Carlinhos, que está usando cadeiras de rodas em algumas ocasiões, falou sobre como descobriu a doença. Há 3 anos, ele vinha sentido a perna direita perder força, mas sem dor. Mas, em junho deste ano, a dor veio. Ele estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quando passou a sentir fortes dores que o impediam de andar. Quando retornou para casa, no Rio de Janeiro, precisou ser internado.

Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente.

Carlinhos de Jesus, ao Fantástico

Ele disse que mal conseguia dormir ou se levantar. "Quando cheguei no Rio de Janeiro não aguentava mais de dor, e cheguei a cair. Era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina."

A minha cabeça hoje é viver o hoje, mas, quando eu penso no amanhã, aí é que eu começo a me apavorar. Como é que eu vou viver?

Carlinhos de Jesus

Para lidar com a doença, ele tem feito diversos tratamentos. Carlinhos está sendo submetido a fisioterapia, musculação e outros exercícios físicos na tentativa de recuperar os movimentos das pernas. Ele também faz uma imunoterapia para fortalecer as defesas naturais. "Querem estabilizar para que não se agrave."

Apesar da gravidade, ele fala sobre manter a paciência. "É um tempo de paciência, resiliência. Calma para que eu possa caminhar."