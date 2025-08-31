Topo

Burning Man: homem é achado morto em 'poça de sangue'

Uma imagem de satélite mostra o acampamento central durante o festival Burning Man de 2023, em Black Rock Desert, Nevada, EUA, 28 de agosto de 2023 - Maxar Technologies/Handout via REUTERS
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 21h43

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em uma poça de sangue no festival Burning Man na noite do último sábado (30). As informações são da NBC News.

O que aconteceu

Descrito como um homem branco adulto, ele foi encontrado deitado no chão. A investigação do Escritório do Xerife do Condado de Pershing aponta para um possível homicídio.

As autoridades encontraram o homem durante um ritual que acontece no festival. Uma grande escultura de madeira, conhecida como "Man", estava em chamas no centro do evento.

Um participante do festival foi quem encontrou o corpo. Segundo as autoridades, o rapaz relatou ter visto "um homem deitado em uma poça de sangue".

A área foi isolada pela polícia. As autoridades disseram que a identidade do homem ainda é desconhecida, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Condado de Washoe.

A polícia está preservando a cena do crime. Eles também alegam que o caso é uma "investigação complicada", já que a cidade improvisada será desmontada até o meio da semana.

O festival de artes e música anual, que acontece em Nevada, começou em 24 de agosto e termina nesta segunda-feira (1º). O Burning Man declarou em nota que está cooperando com as autoridades.

