Relembre 9 atores de 'Terra Nostra' que já morreram

Ana Paula Arósio e Raul Cortez, falecido em 2006, em "Terra Nostra" - Divulgação/Globo
Ana Paula Arósio e Raul Cortez, falecido em 2006, em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 05h30

"Terra Nostra", novela de Benedito Ruy Barbosa, original de 1999, estreia amanhã, segunda-feira (1º), na faixa Edição Especial da Globo. A seguir, Splash relembra nove atores do elenco da trama rural que já morreram.

Raul Cortez

Ator, produtor e diretor, Raul Cortez interpretou Francesco Magliano, banqueiro que acolhe Giuliana (Ana Paula Arósio) no Brasil. Começou a carreira na TV no final da década de 1960 e fez inúmeras novelas e minisséries. Em 2004, retirou um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado. Faleceu em 2006 em decorrência do câncer, aos 73 anos.

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em 'Terra Nostra' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Lolita Rodrigues

Intérprete de Dolores em "Terra Nostra", Lolita Rodrigues morreu em 2023, aos 94 anos. Descendente de espanhóis, começou a carreira aos dez anos em radionovelas e estreou na TV como apresentadora na década de 1950. Sua última novela foi "Viver a Vida", exibida na Globo em 2009.

Lolita Rodrigues em Terra Nostra - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Lolita Rodrigues em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Elias Gleizer

Em "Terra Nostra", Elias Gleizer deu vida ao Padre Olavo, um dos muitos religiosos que interpretou na carreira. Sem ter se casado e sem filhos, o veterano sofreu uma queda em uma escada rolante, sofrendo fraturas na costela e perfuração do pulmão, o que causou complicações e sua morte, em 2015, aos 81 nos.

Elias Gleizer interpretou padre em Terra Nostra - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Elias Gleizer interpretou padre em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Gésio Amadeu

Damião em "Terra Nostra", Gésio Amadeu foi uma das milhares vítimas da covid-19. Ele contraiu o vírus durante uma internação por pressão alta e morreu em agosto de 2020. Sua estreia na TV aconteceu em 1968 e a última novela foi "Velho Chico", também de Benedito Ruy Barbosa.

Gésio foi o Chico Criatura em Velho Chico - Globo/Caiuá Franco - Globo/Caiuá Franco
Gésio esteve em 'Terra Nostra'
Imagem: Globo/Caiuá Franco

Mário César Camargo

O ator interpretou Anacleto, marido de Inês (Débora Olivieri) em "Terra Nostra". Foi um de seus papéis mais marcantes da carreira. Natural do interior de São Paulo, o ator viveu seus últimos anos de vida em Belo Horizonte, onde morreu após sofrer um mal súbito na rua, aos 75 anos, em 2022.

Mário César Camargo e Débora Olivieri em 'Terra Nostra' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Mário César Camargo e Débora Olivieri em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Gianfrancesco Guarnieri

Ator, diretor, dramaturgo e poeta, nasceu na Itália e teve uma carreira extensa tanto no teatro como na TV. Ficou eternizado como criador da peça "Eles Não Usam Black-Tie", de 1958. Em "Terra Nostra", Guarnieri interpretou Giulio Splendore, e seu último papel foi em "Belíssima", de 2005, um anos antes de falecer de insuficiência renal crônica, aos 71 anos.

Gianfrancesco Guarnieri - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Gianfrancesco Guarnieri
Imagem: Divulgação/Globo

Ilva Niño

Atriz e professora de teatro influente, Ilva Niño morreu no ano passado, aos 90 anos, após cirurgia cardíaca. Em "Terra Nostra", teve destaque como Irmã Letícia. Com inúmeras novelas, séries e sitcoms no currículo, a veterana encerrou sua carreira no humorístico "Os Roni", em 2021.

Ilva Niño em 'Terra Nostra' - Jorge Baumann/Globo - Jorge Baumann/Globo
Ilva Niño em 'Terra Nostra'
Imagem: Jorge Baumann/Globo

Sérgio Viotti

Dr. Ivan Maurício na novela de Benedito Ruy Barbosa, Sérgio Viotti morreu após sofrer um infarto, em 2009, aos 82 anos. Um dos fundadores da TV Cultura, estreou na televisão em 1959 e fez diversos trabalhos, sendo "Duas Caras" (2007) sua última novela.

Sérgio Viotti em 'Terra Nostra' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Sérgio Viotti em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Lafayette Galvão

Cesquim em "Terra Nostra", Lafayette Galvão começou sua carreira na TV nos anos 1960. Atualmente, pode ser visto na reprise de "A Viagem" e seu último trabalho foi em "Malhação ID", em 2009. Morou no Retiro dos Artistas em seus últimos anos de vida e morreu em 2019, vítima de complicações de uma sépsis pulmonar.

Lafayette Galvão em 'Terra Nostra' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Lafayette Galvão em 'Terra Nostra'
Imagem: Reprodução/Globo

