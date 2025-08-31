Topo

Entretenimento

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram na televisão após 26 anos

São Paulo

31/08/2025 12h56

"Todo mundo vai matar a saudade do Mateo e Giuliana". Com essa frase de Ana Paula Arósio para Thiago Lacerda, com quem fez par romântico há 26 anos na novela Terra Nostra, na Globo, a dupla despertou a memória afetiva dos noveleiros. A novela será reprisada a partir de 1º de setembro na emissora.

Durante uma chamada para a reprise da novela, Lacerda liga por vídeo para a atriz: "eu sei que você está longe, mas eu precisava muito de contar o que a Globo preparou para setembro".

Ana, que mora no Reino Unido com a família, respondeu: "amore mio, você acha que já não sei?" e continuou a chamar o público para assistir a reprise no próximo mês.

Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, foi exibida em 1999 e conta a história da imigração italiana para o Brasil, especialmente da trama de Giuliana e Matteo, dois italianos que se apaixonam durante a imigração mas se perdem ao chegar no País.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico

Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Raul Gil é internado com diverticulite aguda e desidratação

30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais