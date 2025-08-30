Topo

Entretenimento

Zé Felipe surge com amiga de Ana Castela, e cantora reage: 'Sejam felizes'

Zé Felipe aparece em fotos ao lado de amigos e de suposto affair - Reprodução/Instagram
Zé Felipe aparece em fotos ao lado de amigos e de suposto affair Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

30/08/2025 19h17

Zé Felipe, 27, apareceu em uma foto ao lado de Duda Bertelli, 19, e dos amigos João Victor e Gabriel Vetuche, na 70ª Festa do Peão de Barretos.

O que aconteceu

A imagem chamou a atenção de Ana Castela, amiga de Duda, que deixou um comentário. "Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo."

O ex-marido de Virginia se apresentou na madrugada de hoje no palco Amanhecer e contou com a participação de Duda. Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou abraços com o cantor durante a exibição.

O público passou a especular um possível romance entre Duda e Zé Felipe após o cantor ganhar carona da jovem no Parque do Peão. O vídeo dos cantores andando e curtindo o Barretão viralizou na última quinta-feira (28).

Duda, famosa pelo hit "Procura-se", é amiga de longa data de Ana Castela — outro nome que também foi apontado como possível affair de Zé Felipe. Elas, inclusive, lançaram recentemente o feat "Ficou no Quase".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

'Marc By Sofia': Sofia Coppola retrata o amigo Marc Jacobs em filme exibido em Veneza

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9

Charlie Sheen faz 60 e admite 'calafrios de vergonha' ao relembrar vícios

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner como Lara Croft

'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita