Zé Felipe surge com amiga de Ana Castela, e cantora reage: 'Sejam felizes'

Zé Felipe, 27, apareceu em uma foto ao lado de Duda Bertelli, 19, e dos amigos João Victor e Gabriel Vetuche, na 70ª Festa do Peão de Barretos.

O que aconteceu

A imagem chamou a atenção de Ana Castela, amiga de Duda, que deixou um comentário. "Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo."

O ex-marido de Virginia se apresentou na madrugada de hoje no palco Amanhecer e contou com a participação de Duda. Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou abraços com o cantor durante a exibição.

O público passou a especular um possível romance entre Duda e Zé Felipe após o cantor ganhar carona da jovem no Parque do Peão. O vídeo dos cantores andando e curtindo o Barretão viralizou na última quinta-feira (28).

O Zé Felipe saindo correndo de carona na moto pra ir cagar KKKKKKKKK pic.twitter.com/8ikiSSlW29 -- Sofreneja (@SofrenejaOf) August 29, 2025

Duda, famosa pelo hit "Procura-se", é amiga de longa data de Ana Castela — outro nome que também foi apontado como possível affair de Zé Felipe. Elas, inclusive, lançaram recentemente o feat "Ficou no Quase".