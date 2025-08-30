Topo

Entretenimento

Novo affair? Zé Felipe canta com amiga de Ana Castela após carona em moto

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos - Eduardo Martins / Brazil News
Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
Péterson Neves
do UOL

De Splash, em Barretos (SP)*

30/08/2025 14h13

Zé Felipe, 27, se apresentou, na madrugada de hoje, no palco Amanhecer, na 70ª Festa do Peão de Barretos. O show do filho de Leonardo trouxe hits de sucesso do artista e teve a participação de Duda Bertelli, 19, após rolêzinho de moto no Parque do Peão.

O que aconteceu

Duda assistia ao show de Zé Felipe em frente ao palco Amanhecer. Após abrir sua participação no evento, o artista avistou a jovem e a convidada a subir para cantar.

Relacionadas

Fernanda Montenegro se emociona em peça de Duvivier e é ovacionada

Filho de Faustão faz declaração ao pai com fotos da família: 'Amor'

Verissimo: 'Quatro de cinco textos atribuídos a mim não fui eu que escrevi'

Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou braços com o cantor durante a exibição. A aproximação alimentou os boatos de um possível romance.

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos - Eduardo Martins / Brazil News - Eduardo Martins / Brazil News
Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos
Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

O público passou a especular um possível romance entre Duda e Zé Felipe após o cantor ganhar carona da jovem no Parque do Peão. O vídeo dos cantores andando e curtindo o Barretão viralizou na última quinta-feira (28).

Duda, famosa pelo hit "Procura-se", é amiga de longa data de Ana Castela — outro nome que também foi apontado como possível affair de Zé Felipe. Elas, inclusive, lançaram recentemente o feat "Ficou no Quase".

Natural de Maringá, no Paraná, Duda tem a carreira agenciada pela Agroplay. A empresa é responsável pelo agenciamento de nomes como Ana Castela e Luan Pereira.

O show de Zé Felipe na Festa do Peão de Barretos contou com uma mescla seus sucessos do funk e sertanejo. Ele entoou seus hits de sucesso, como "Porsche Azul" e "Malvada", e cantou clássicos do sertanejo, como "Evidências" e "Tentei Te Esquecer".

Muito feliz. Dessa vez eu consegui vir pro Barretos dois dias antes pra aproveitar. Bebemos cachaça no parque, aproveitamos, fomos no acampamento. Então, foi maravilhoso, fui muito bem recebido e vir pra Barretos com a turma que curte não só eu, mas a família inteira é bom demais. Hoje, vou tocar no Amanhecer e o pau vai quebrar do jeito que gostamos.
Zé Felipe, em entrevista para Splash antes do show em Barretos

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos - Eduardo Martins / Brazil News - Eduardo Martins / Brazil News
Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos
Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

*O repórter viajou ao evento a convite da organização

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças