Novo affair? Zé Felipe canta com amiga de Ana Castela após carona em moto

Zé Felipe, 27, se apresentou, na madrugada de hoje, no palco Amanhecer, na 70ª Festa do Peão de Barretos. O show do filho de Leonardo trouxe hits de sucesso do artista e teve a participação de Duda Bertelli, 19, após rolêzinho de moto no Parque do Peão.

O que aconteceu

Duda assistia ao show de Zé Felipe em frente ao palco Amanhecer. Após abrir sua participação no evento, o artista avistou a jovem e a convidada a subir para cantar.

Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou braços com o cantor durante a exibição. A aproximação alimentou os boatos de um possível romance.

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

O público passou a especular um possível romance entre Duda e Zé Felipe após o cantor ganhar carona da jovem no Parque do Peão. O vídeo dos cantores andando e curtindo o Barretão viralizou na última quinta-feira (28).

Duda, famosa pelo hit "Procura-se", é amiga de longa data de Ana Castela — outro nome que também foi apontado como possível affair de Zé Felipe. Elas, inclusive, lançaram recentemente o feat "Ficou no Quase".

O Zé Felipe saindo correndo de carona na moto pra ir cagar KKKKKKKKK pic.twitter.com/8ikiSSlW29 -- Sofreneja (@SofrenejaOf) August 29, 2025

Natural de Maringá, no Paraná, Duda tem a carreira agenciada pela Agroplay. A empresa é responsável pelo agenciamento de nomes como Ana Castela e Luan Pereira.

O show de Zé Felipe na Festa do Peão de Barretos contou com uma mescla seus sucessos do funk e sertanejo. Ele entoou seus hits de sucesso, como "Porsche Azul" e "Malvada", e cantou clássicos do sertanejo, como "Evidências" e "Tentei Te Esquecer".

Muito feliz. Dessa vez eu consegui vir pro Barretos dois dias antes pra aproveitar. Bebemos cachaça no parque, aproveitamos, fomos no acampamento. Então, foi maravilhoso, fui muito bem recebido e vir pra Barretos com a turma que curte não só eu, mas a família inteira é bom demais. Hoje, vou tocar no Amanhecer e o pau vai quebrar do jeito que gostamos.

Zé Felipe, em entrevista para Splash antes do show em Barretos

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

*O repórter viajou ao evento a convite da organização