'Vale Tudo': como Ana Clara vai ajudar Maria de Fátima em plano inédito

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/08/2025 21h00

Ana Clara (Samantha Jones) receberá Maria de Fátima (Bella Campos) em sua casa no capítulo da segunda-feira (1º), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Tudo começa quando Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete, mas a empresária toma atitude inesperada. Obcecada pelo modelo, a vilã pede César em casamento. Mais tarde, César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento.

Com instinto de vingança, Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete então sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro.

Odete confronta Ana Clara e diz que ela também cometeu um crime. Afinal, a estudante se casou com alguém que teoricamente morreu.

Ao final do capítulo, Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, que a deixa à vontade no local. A oportunista então reconhece Leonardo como filho de Odete, e a partir daí, Maria de Fátima tem mais "munição" para chantagear a ricaça.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

