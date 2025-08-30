Topo

Val Marchiori visita Santuário de Aparecida e pede cura de câncer: 'Fé'

Val Marchiori visitou Santuário para pedir cura do câncer
Val Marchiori visitou Santuário para pedir cura do câncer Imagem: Reprodução
De Splash, em São Paulo

30/08/2025 11h47

A empresária Val Marchiori, 50, foi ao Santuário Nacional de Aparecida após ter sido diagnosticada com câncer de mama.

O que aconteceu

Marchiori disse pontuou que momento é difícil. "Essa caminhada contra o câncer de mama não é fácil, mas eu creio que cada desafio é também uma oportunidade de fortalecimento. É no amor da minha família, no carinho dos meus amigos e na devoção que carrego desde menina que encontro a força para seguir", disse ela em legenda de vídeo.

Ela disse ser devota de Nossa Senhora de Aparecida. "Sou muito devota. O meu nome é Valdirene Aparecida Marchiori porque a minha avó colocou. Desde pequena fazíamos as festinhas da igreja para conseguirmos no final do ano vir aqui no Santuário. Vim pedir para ela me curar, para dar tudo certo na minha cirurgia, tirar isso de mim. Se eu puder ajudar as mulheres a não passar por isso. E ter muita fé. Porque Deus é um só, independentemente da religião. Vou voltar aqui curada e pagar a minha promessa."

Em outra publicação, Marchiori agradeceu por apoio. Estou aqui, firme na fé em Nossa Senhora Aparecida, vivendo cada dia com esperança e coragem. Sigo acreditando na minha cura contra o câncer de mama com o coração cheio de gratidão por todo amor e apoio que recebo.

Ela recebeu diagnóstico nesse mês. Ao lado de seu marido, ela defendeu que os exames de mamografia sejam mais acessíveis no sistema. "O SUS é necessário, é um sistema bom, mas, precisa desburocratizar, principalmente esses exames, essas coisas mais urgentes, tem gente morrendo", disse em stories no Instagram quando compartilhou o diagnóstico.

