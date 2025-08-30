Tadeu Schmidt surge com novo visual e revela que tem raízes em país europeu

Tadeu Schmidt, o apresentador do Big Brother Brasil, apareceu de barba em meio às férias antes de mais uma edição do reality, prevista para 2026.

O que aconteceu

No vídeo, Tadeu fala das seletivas dos futuros participantes do reality show. "Eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do BBB está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: a procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!"

Tadeu também aproveitou para questionar os seguidores sobre sua localização. "Onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?"

Horas depois, compartilhou imagens ao lado da família, com a bandeira da Croácia ao fundo. "Eu tenho raízes aqui, sabiam? Minha avó por parte de pai era iugoslava."