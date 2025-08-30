Topo

Entretenimento

Tadeu Schmidt surge com novo visual e revela que tem raízes em país europeu

Tadeu Schmidt surge com novo visual durante férias com a família - Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt surge com novo visual durante férias com a família Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

30/08/2025 21h20

Tadeu Schmidt, o apresentador do Big Brother Brasil, apareceu de barba em meio às férias antes de mais uma edição do reality, prevista para 2026.

O que aconteceu

No vídeo, Tadeu fala das seletivas dos futuros participantes do reality show. "Eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do BBB está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: a procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!"

Tadeu também aproveitou para questionar os seguidores sobre sua localização. "Onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?"

Horas depois, compartilhou imagens ao lado da família, com a bandeira da Croácia ao fundo. "Eu tenho raízes aqui, sabiam? Minha avó por parte de pai era iugoslava."

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

'Marc By Sofia': Sofia Coppola retrata o amigo Marc Jacobs em filme exibido em Veneza

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9