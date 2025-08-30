Topo

Sabrina Sato diz que pai passa por nova cirurgia: 'Já conversei com Deus'

Sabrina Sato postou foto ao lado do pai, Omar, que está internado Imagem: Reprodução
Sabrina Sato, 44, revelou que seu pai, Omar Rahal, 76, precisou passar por uma nova cirurgia, pouco mais de uma semana depois de ter retirado o pâncreas.

O que aconteceu

Sato postou foto abraçada ao pai no hospital e contou aos fãs que Omar será submetido a outra cirurgia. "Estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele, e tudo o que precisa dar certo. Minha fé e minha energia são gigantes e não têm fim", escreveu.

Karina Sato, irmã de Sabrina, também postou foto com a família ao lado de Omar. Na imagem, tirada antes de Omar ir para o centro cirúrgico, aparecem além de Karina e Sabrina, o irmão delas, Karin e a matriarca da família, Kika.

Karina Sato postou foto com os irmãos e a mãe, Kika, ao lado do pai, Omar
Imagem: Reprodução

Irmã de Sabrina chamou o pai de "nosso campeão". "Sua força, coragem e fé nos fazem mais unidos e fortes. Pediu nós cinco aqui, uma oração de mãos dadas, uma foto juntos e foi para mais uma luta. Te amamos, pai."

Omar foi operado na quarta-feira (20), quando precisou retirar o pâncreas. Na ocasião, Sabrina explicou que a internação do pai aconteceu de forma inesperada", e destacou que o genitor encara "a maior luta da vida" dele. A apresentadora, porém, não deu detalhes da doença do pai.

