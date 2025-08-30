Roblox expõe crianças a biqueira e 'meninas do job': 'Ninguém está olhando'

Investigação do UOL encontrou na mais popular plataforma de jogos, Roblox, cenas que simulam venda de drogas, armas e prostituição sem restrição a menores de idade. A empresa acumula denúncias por ser "o lugar perfeito para pedófilos".

O que aconteceu

Menores acessam jogos no Roblox que simulam cenários potencialmente perigosos e destinado a adultos. O UOL esteve em 5 servidores que copiam lugares que na vida offline seriam inadequados ou proibidos e constatou a presença de crianças e adolescentes. O diferencial da plataforma é permitir que qualquer pessoa crie seus mundos virtuais (metaversos), são 40 milhões deles.

Reportagem encontrou versões digitais de biqueiras dominadas por facções e festas com prostituição. Em alguns momentos, houve simulação de troca de tiros, venda de drogas como lança-perfume e maconha, além de bebidas alcoólicas e cigarro. Há "meninas do job", como são chamadas as skins (avatares) que simulam serviços de conotação sexual ou venda de conteúdo adulto em troca de "robux", a moeda do jogo.

Objetos simulam cigarros e bebidas alcoólicas sobre uma mesa em um ambiente da plataforma Roblox Imagem: Reprodução/Roblox

Pai descobriu que filho de 11 anos entrou para hierarquia de grupo criminoso. Raul* diz que a criança teve contato com jogo que simulava a dinâmica de uma facção violenta, vendia drogas e armas.

Você tinha que fazer algo, como assaltar um banco, para ser promovido. Meu filho é muito aberto comigo, mas fiquei preocupado. Vi que ele teve contato a um monte de informação, entendeu como funciona o crime, as funções, o que é aviãozinho.

Raul

Mãe denunciou à polícia que filho estaria sendo recrutado virtualmente para facções do Roblox. O caso aconteceu no ano passado, quando ela detectou a presença supostamente lúdica do PCC e do CV no Roblox e disse que presenciou o filho simulando compras de armas em um servidor. "Aqui você pode seguir sua carreira como um policial ou até mesmo um bandido!", diz descrição que aparece em outro mapa aberto para todas as idades.

Perfil no TikTok narra rotina de "garotas do job" no Roblox. Denúncias de ambientes perigosos na plataforma são recorrentes nas redes sociais e têm milhares de visualizações. A conta "Primas Explodidas", por exemplo, mostra simulação de prostituição com avatares em roupas sensuais, dançando, fazendo gestos sugestivos e oferecendo massagens.

Publicações nas redes sociais alegam que crianças estão tendo acesso a conteúdo que simula prostituição dentro da plataforma Roblox Imagem: Reprodução/TikTok

Por que isso importa

39% dos 118,8 milhões que acessam a plataforma por dia têm menos de 13 anos, segundo a própria empresa. "É como um parque de diversões: a criança pode ir, mas, dependendo do brinquedo, não pode usar", explica Rodrigo Nejm, doutor em psicologia e especialista em educação digital do Instituto Alana. Porém, não existe controle na prática.

Roblox não exige idade mínima para acessar os mundos virtuais e permite chats e conversas por voz. A plataforma usa filtros para oferecer opções de ambientes virtuais, mas não checa a autodeclaração de idade. Ou seja, nada impede que uma criança declare ter 18 anos ou mais. A falta de verificação também faz com que fique impossível de saber se a criança conversa com outra criança ou adulto.

A gente não sabe quem são as pessoas que têm acesso ao nosso filho e quem está coordenando o negócio [jogo]. Você entra e tem que responder a um monte de coisa e a uma hierarquia. Tem uma comunicação pelo Discord também.

Raul

"É preciso intervenção intencional e mecanismo eficiente de identificação, mas ninguém está olhando", diz especialista. Segundo Nejm, a discussão sobre "adultização" de crianças nas redes sociais, desencadeada pelo influenciador Felca, deve necessariamente passar pela plataforma de jogos, que dá acesso ilimitado a conteúdo adulto, sexual e violento e naturaliza questões às quais os menores sequer deveriam consumir — mesmo que de forma simulada.

Crianças e adolescentes também podem usar a moeda "robux" e fazer transações. É assim que a plataforma ganha dinheiro, com venda de itens dentro dos jogos —pode ser uma roupa e armadura ou fuzil e drogas.

Empresa com sede nos EUA diz que investiga as denúncias e proíbe comportamento romântico e sexual. Afirmou ainda que está trabalhando em atualizações para detectar atividades inadequadas e bloquear experiências específicas. Se verificada a violação das políticas e padrões, a plataforma diz que toma medidas apropriadas.

Temos o compromisso de criar uma experiência segura e positiva para nossos usuários e contamos com políticas rigorosas para proibir conteúdos ou comportamentos que possam ser inapropriados ou prejudiciais. Trabalhamos incansavelmente para aprimorar nossos sistemas, processos e políticas de segurança que apoiam nossa missão de construir a plataforma mais segura e civilizada para todos.

Roblox, em nota

Roblox acabou de ser denunciada nos EUA por não proteger crianças de pedófilos e predadores. A ação busca uma ordem de restrição permanente para proibir a empresa de dizer que possui recursos de segurança adequados. "Está repleto de conteúdo prejudicial e predadores infantis porque prioriza crescimento de usuários, receita e lucros em detrimento da segurança infantil", disse Liz Murril, procuradora-geral da Louisiana, que defende que o Roblox seja fechado. "Todos os pais devem estar cientes do perigo."

Relatório denunciou mais de 100.000 membros que trocavam pornografia infantil e solicitavam atos sexuais a menores. Publicado em 2024 pela empresa americana de pesquisa Hindenburg Research, o documento define a Roblox como um "inferno pedófilo para crianças".

Vão inventando formas novas, e as possibilidades de interações violentas só crescem: simulação de relação sexual, facções, nazismo, autolesão. Tudo isso permitido sem a devida aplicação das sanções dentro dos jogos.

Rodrigo Nejm

Publicações nas redes sociais mostram simulação de prostituição dentro de servidores da plataforma Roblox Imagem: Reprodução/TikTok

O que pode ser feito

Criadores de jogos e mundos virtuais e o Roblox podem ser responsabilizados por assédio. A lei penal prevê que a exposição de crianças aos conteúdos explícitos, ainda que por brincadeira ou simulação, é crime, afirma Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. "Já seria uma forma de assédio e exposição a exploração sexual infantil, pois a criança passa a naturalizar isso, além de incitação e apologia. Mas esse assédio online pode se converter para o mundo real."

Na prática, as denúncias sequer avançam. Quando a mãe procurou a polícia para registrar o aliciamento virtual do filho pelas facções, um delegado da Polícia Civil em São Paulo informou que tentaria chegar aos responsáveis pelos ambientes, mas que seria muito difícil isso resultar numa punição, por faltar legislação própria para o tema. Pais relataram ao UOL dificuldade de reportar mapas violentos para a plataforma, e dizem que o acesso ao controle parental é complexo.

"Eca Digital" afeta a plataforma de jogos, que terá que adotar medidas mais eficazes. O projeto de lei 2628/2022, também chamado "PL da Adultização", caminha para sanção. Ele avança na proteção de menores ao obrigar a adoção de mecanismos para prevenir abuso infantil e barrar exposição de conteúdos impróprios no ambiente virtual. O principal deles é a verificação de idade.

Maior controle parental e classificação indicativa também poderiam tornar o ambiente mais seguro. Mas pais devem monitorar atividade online dos filhos, recomenda Nejm.

* Nome alterado a pedido do entrevistado