Milhares protestam contra ações de Israel em Gaza durante Festival de Veneza

Manifestação começou no início da tarde, a poucos quilômetros do festival - Stefano RELLANDINI / AFP
Manifestação começou no início da tarde, a poucos quilômetros do festival Imagem: Stefano RELLANDINI / AFP

30/08/2025 17h21

Milhares de pessoas protestaram neste sábado para denunciar as ações do Exército israelense na Faixa de Gaza à margem do Festival de Cinema de Veneza.

Organizada por grupos políticos de esquerda da região de Veneza, a manifestação começou no início da tarde, a poucos quilômetros do festival, onde estrelas como George Clooney, Julia Roberts e Emma Stone desfilaram pelo tapete vermelho nos últimos dias.

Vários artistas expressaram apoio aos palestinos nos últimos dias na Mostra, como a diretora marroquina Maryam Touzani e seu marido, o cineasta Nabil Ayouch, que exibiram um cartaz com a frase "Stop the genocide in Gaza" ("Parem o genocídio em Gaza") na sexta-feira à noite no tapete vermelho.

Na quinta-feira, o diretor grego Yorgos Lanthimos usou um broche com as cores da bandeira palestina durante a coletiva de imprensa de apresentação de seu longa-metragem "Bugonia".

No início do festival, um coletivo fundado por 10 cineastas italianos independentes, chamado 'Venice4Palestine' (V4P), fez um apelo por condenação à guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Manifestação contra ações em Gaza durante Festival de Veneza - Stefano RELLANDINI / AFP - Stefano RELLANDINI / AFP
Manifestação contra ações em Gaza durante Festival de Veneza
Imagem: Stefano RELLANDINI / AFP

Em uma carta aberta, o coletivo pediu que o festival não vire "uma tribuna triste e vazia" e "adote uma posição clara e sem ambiguidades".

O V4P afirma que sua carta reuniu 2.000 assinaturas, incluindo nomes de destaque do cinema internacional, como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore e Ken Loach.

"O objetivo da carta era colocar Gaza e a Palestina no centro da atenção pública em Veneza e foi isso que aconteceu", declarou à AFP Fabiomassimo Lozzi, um dos fundadores do coletivo.

O diretor da Mostra, Alberto Barbera, respondeu no dia da abertura do festival que "a Bienal não adota posições políticas diretas", mas se declarou sensível à situação dramática em Gaza.

Na próxima quarta-feira, a Mostra de Veneza exibirá "The Voice of Hind Rajab", dirigido pela franco-tunisiana Kaouther Ben Hania. O filme conta a história real de uma menina palestina assassinada em janeiro de 2024 pelas forças israelenses ao lado de seis parentes quando a família tentava fugir da Cidade de Gaza.

A gravação da ligação em que Hind Rajab pedia ajuda, usada no filme, causou grande comoção em todo o mundo quando foi divulgada.

