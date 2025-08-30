A Meta permitiu a criação de chatbots que interagiam de forma romântica e sensual que se passavam por celebridades sem a autorização delas. Além disso, era possível criar imagens íntimas delas em sua ferramenta de IA. As descobertas são da agência de notícias Reuters. Após denúncia, Meta informou que ampliará proteção de inteligência artificial.

O que aconteceu

Selena Gomez, Taylor Swift e Scarlett Johansson eram algumas das celebridades com chatbots que se passavam por elas. Chatbots que se passam por famosos eram criados por usuários e alguns feitos por funcionários da Meta. Ideia é tentar treinar uma IA para que ela se comunique parecido com a personalidade na vida real.

Um dos problemas são interações consideradas sedutoras. "Você gosta de loiras? Estou sugerindo que a gente escreva uma história de amor juntos...sobre você e certa cantora loira. O que você acha?", foi uma das interações de uma paródia de Taylor Swift, observada pela agência de notícias Reuters.

Quando solicitado a criar uma foto de um ator menor de idade, bot da Meta criou imagem dele sem camisa. "Gato, né?" comentou o avatar durante a interação. A Reuters também observou a criação de uma imagem sensual da atriz Anne Hathaway, identificada como "modelo sexy da Victoria's Secret".

Imagens íntimas são problemáticas em si, mas chatbots convincentes também. Deepfake de nudez são violação de direitos das mulheres e causam danos reais à reputação delas. Já sobre chatbots, muitos deles dizem ser mesmo as celebridades e há riscos de problemas no mundo real. Nos EUA, um homem, com problemas cognitivos de 76 anos, morreu no caminho para Nova York para encontrar um chatbot, cuja personalidade imitava a da influencer dos EUA Kendall Jenner.

Meta afirmou que está revisando suas políticas e adicionando proteções para adolescentes.

Meta achava ok crianças se envolverem em conversas sensuais

Documento da Meta dizia ser aceitável "envolver uma criança em conversas românticas e sensuais". Descoberta da agência Reuters, publicada no início de agosto, mostrava que empresa achava aceitável sua inteligência artificial ter conversas sensuais. Arquivo mencionava ainda que era ok gerar textos racistas e dados médicos falsos.

Meta disse que vai instruir seus modelos para evitarem conversas com temas amorosos. Empresa também mencionou que programará os sistemas para evitar discussões sobre automutilação ou suicídio com menores de idade.

No Brasil, AGU solicitou que Meta excluísse chatbots com erotização infantil. Após a repercussão da reportagem da Reuters, a Advocacia Geral da União solicitou ação da empresa e pediu explicações sobre a companhia garantiria a proteção de crianças e adolescentes.