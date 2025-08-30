Topo

Entretenimento

Lula lamenta morte de Luis Fernando Verissimo e enaltece defesa da democracia

Brasília

30/08/2025 14h18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, em nota divulgada neste sábado, 30, a morte do escritor e jornalista Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. Em nota, Lula destacou a importância do autor para a literatura e o jornalismo brasileiros e ressaltou sua contribuição na defesa da democracia.

"Luis Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances", escreveu o presidente.

Lula lembrou personagens emblemáticos criados por Veríssimo, como o Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort, e enalteceu o humor ácido e crítico do escritor. "Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia", afirmou.

O presidente ainda manifestou solidariedade à família do escritor. "Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo - e a todos os seus familiares."

Verissimo morreu neste sábado em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado. Ele faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças