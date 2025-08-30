Lula lamenta morte de Luis Fernando Verissimo e enaltece defesa da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, em nota divulgada neste sábado, 30, a morte do escritor e jornalista Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. Em nota, Lula destacou a importância do autor para a literatura e o jornalismo brasileiros e ressaltou sua contribuição na defesa da democracia.

"Luis Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances", escreveu o presidente.

Lula lembrou personagens emblemáticos criados por Veríssimo, como o Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort, e enalteceu o humor ácido e crítico do escritor. "Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia", afirmou.

O presidente ainda manifestou solidariedade à família do escritor. "Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo - e a todos os seus familiares."

Verissimo morreu neste sábado em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado. Ele faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.