Lula declara luto de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo

O presidente Lula (PT) decretou luto de três dias em todo o país pela morte do escritor Luis Fernando Veríssimo, neste sábado, aos 88 anos.

O que aconteceu

Decreto de luto oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. O Palácio do Planalto destacou a trajetória de Verissimo, descrito como "um dos maiores cronistas do país", com mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas.

Lula também lamentou a morte do escritor em postagem nas redes sociais. O presidente afirmou que Verissimo foi "dono de múltiplos talentos" e criador de "personagens inesquecíveis" que conquistaram "inúmeros leitores em todo o Brasil".

Presidente destacou que Verissimo conseguiu descrever de forma bem-humorada a sociedade por meio da literatura, além de ter sido uma voz importante no combate ao autoritarismo. "Como poucos, ele soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo, e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Verissimo, e a todos os seus familiares".

Morre Verissimo

Luis Fernando Verissimo morreu após complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30). O velório será realizado hoje, às 12h, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Verissimo lançou seu primeiro livro em 1973. "O popular: crônicas, ou coisa parecida" é uma coletânea de textos que ele havia publicado em jornais, acompanhados de desenhos feitos pelo próprio autor. Luis Fernando guardou uma cópia da primeira edição com uma dedicatória a si mesmo: "Para o autor dos meus dias e outras grandes obras? Um abraço, Luis Fernando. Porto Alegre, 11/12/73". O exemplar hoje faz parte do acervo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na capital gaúcha.

Publicou dezenas de livros ao longo da vida. Alguns dos títulos mais famosos são "A Mesa Voadora" (1982), "O jardim do diabo" (1988, seu primeiro romance), "As Mentiras que os Homens Contam" (2000) e "Comédias para Se Ler na Escola" (2001).

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde. Em 2020, teve um câncer ósseo na mandíbula, que tratou com uma cirurgia bem-sucedida. No ano seguinte, no entanto, sofreu um AVC que o fez parar de escrever. As sequelas, combinadas com o avanço da doença de Parkinson, aceleraram a deterioração de sua saúde.