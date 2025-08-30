Topo

Entretenimento

Verissimo: 'Quatro de cinco textos atribuídos a mim não fui eu que escrevi'

O escritor Luis Fernando Verissimo - Captura de tela do teaser do documentário Verissimo
O escritor Luis Fernando Verissimo Imagem: Captura de tela do teaser do documentário Verissimo
do UOL

De Splash, em São Paulo

30/08/2025 13h17

Nem tudo que é atribuído a Luis Fernando Verissimo na internet foi ele quem escreveu. Esse foi um alerta dado pelo próprio escritor, que morreu hoje aos 88 anos.

Em entrevista à Revista Playboy em 2011, Verissimo disse que, além das frases atribuídas a ele, também havia contas nas redes sociais com o nome dele — mas nenhuma era gerenciada de fato por ele.

Relacionadas

Série mostra como contrabando salvou vidas durante auge da epidemia de Aids

Famosos lamentam morte do escritor Luis Fernando Verissimo: 'Genialidade'

Lula lamenta morte de Luis Fernando Verissmo: 'Soube defender a democracia'

De cada cinco textos atribuídos a mim na internet, ao menos quatro não fui eu que escrevi.
Luis Fernando Verissimo à Revista Playboy em 2011

O que aconteceu

Verissimo morreu após complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30). O velório será realizado hoje, às 12h, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Luis Fernando Verissimo lançou seu primeiro livro em 1973. "O popular: crônicas, ou coisa parecida" é uma coletânea de textos que ele havia publicado em jornais, acompanhados de desenhos feitos pelo próprio autor. Luis Fernando guardou uma cópia da primeira edição com uma dedicatória a si mesmo: "Para o autor dos meus dias e outras grandes obras? Um abraço, Luis Fernando. Porto Alegre, 11/12/73". O exemplar hoje faz parte do acervo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na capital gaúcha.

Publicou mais de 60 livros ao longo da vida. Alguns dos títulos mais famosos são "A Mesa Voadora" (1982), "O jardim do diabo" (1988, seu primeiro romance), "As Mentiras que os Homens Contam" (2000) e "Comédias para Se Ler na Escola" (2001).

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde. Em 2020, teve um câncer ósseo na mandíbula, que tratou com uma cirurgia bem-sucedida. No ano seguinte, no entanto, sofreu um AVC que o fez parar de escrever. As sequelas, combinadas com o avanço da doença de Parkinson, aceleraram a deterioração de sua saúde.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças