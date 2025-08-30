Justiça de MT manda prefeitura explicar cachê de R$ 950 mil a Ana Castela

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que a prefeitura de Sapezal, na região oeste do estado, explique o cachê de R$ 950 mil pago por um show de Ana Castela, previsto para 18 de setembro.

O que aconteceu

A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público de Mato Grosso. A promotoria apontou possível sobrepreço no cachê cobrado por Ana Castela, e o juiz Luiz Guilherme Carvalho Guimarães mandou a prefeitura justificar a contratação.

A Promotoria disse haver indícios de irregularidades no uso de recursos públicos para o show da artista em Sapezal. O órgão afirma que uma perícia técnica contábil financeira apontou possível sobrepreço no cachê cobrado por Ana Castela, que é representada pela empresa Boiadeira Music LTDA.

O tempo de duração do show de Ana Castela não justifica o valor próximo a R$ 1 milhão, segundo o MP-MT. A Promotoria destaca que a Boiadeira Music costuma cobrar R$ 750 mil por uma 1h30 de show, tempo estimado da apresentação de Ana em Sapezal.

O valor recebido por Ana Castela pela prefeitura de Sapezal é 27% maior do que os valores cobrados pela sertaneja para outros shows com recursos públicos no mesmo estado, segundo o MP-MT. Ainda segundo a Promotoria, ela cobrou R$ 650 mil para se apresentar em Pedra Preta, em 2024; R$ 750 mil para show em Sorriso também no ano passado; e R$ 800 mil para cantar em Cáceres neste ano.

Ana Castela também cobrou R$ 750 mil para tocar em Campo Novo do Parecis, vizinho a Sapezal, no ano passado, diz a Promotoria. Por esse motivo, afirma o órgão, "a logística não justifica o preço, considerando o ponto de partida a partir da capital do estado, a variação de trajeto para Sapezal é da ordem de 300 km em rodovia asfaltada, diferença incapaz de, por si só, explicar a diferença de valor" cobrado entre as cidades vizinhas.

A prefeitura deverá justificar o valor. Depois de enviar a resposta, o processo será analisado pela Vara Única de Sapezal, que decidirá por manter ou cancelar o show com o uso de dinheiro público.

O show de Ana Castela está previsto para acontecer em 18 de setembro. A apresentação da artista faz parte das comemorações pelo aniversário de 31 anos do município, que tem 28.944 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Splash entrou em contato com a assessoria de Ana Castela, mas não obteve retorno. A prefeitura de Sapezal também não atendeu ao pedido de comentário. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.