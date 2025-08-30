Influenciador oferece dinheiro para Letícia Sabatella na rua: 'Agora não'

Letícia Sabatella foi parada por um influenciador na rua, que fazia um vídeo oferecendo dinheiro para as pessoas. Ele não parece ter reconhecido a atriz.

O que aconteceu

O vídeo foi publicado na conta de Ilan, dono do perfil "NextlevelDJ". Ele possui quase 10 milhões no TikTok, e costuma abordar pessoas na rua propondo diversos desafios em troca de dinheiro.

No caso do vídeo em que Letícia aparece, o rapaz aborda a atriz lhe oferecendo R$ 200. Em troca do valor, ela teria que tirar toda a sua maquiagem.

Surpresa, Letícia parece não ter entendido muito bem do que se tratava. Ela responde, educada e com um sorriso sem graça: "Ai, que susto. Não, agora não. Outra hora".

Nos comentários da publicação, internautas ficaram surpresos com o fato do rapaz não ter reconhecido a atriz. O vídeo já conta com mais de 5 milhões de visualizações.