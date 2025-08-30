Topo

Entretenimento

Influenciador oferece dinheiro para Letícia Sabatella na rua: 'Agora não'

Letícia Sabatella é parada na rua por influenciador - Reprodução/TikTok
Letícia Sabatella é parada na rua por influenciador Imagem: Reprodução/TikTok
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/08/2025 13h58

Letícia Sabatella foi parada por um influenciador na rua, que fazia um vídeo oferecendo dinheiro para as pessoas. Ele não parece ter reconhecido a atriz.

O que aconteceu

O vídeo foi publicado na conta de Ilan, dono do perfil "NextlevelDJ". Ele possui quase 10 milhões no TikTok, e costuma abordar pessoas na rua propondo diversos desafios em troca de dinheiro.

Relacionadas

Além de Letícia Sabatella: famosos casados que dormem em camas separadas

Letícia Sabatella após ter cachorros adotados: 'Houve um erro'

Leticia Sabatella faz desabafo após acusação de maus-tratos contra animais

No caso do vídeo em que Letícia aparece, o rapaz aborda a atriz lhe oferecendo R$ 200. Em troca do valor, ela teria que tirar toda a sua maquiagem.

Surpresa, Letícia parece não ter entendido muito bem do que se tratava. Ela responde, educada e com um sorriso sem graça: "Ai, que susto. Não, agora não. Outra hora".

Nos comentários da publicação, internautas ficaram surpresos com o fato do rapaz não ter reconhecido a atriz. O vídeo já conta com mais de 5 milhões de visualizações.

@nextleveldj

? som original - NextlevelDJ | O moço do Te Amo

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças