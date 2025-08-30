Grávida, Juju Ferrari é internada e mostra bumbum após infecção
Juju Ferrari, 39, mostrou como ficou o seu bumbum e tranquilizou os fãs após uma infecção causada pelo uso de hidrogel no local.
O que aconteceu
A modelo, que está grávida de cinco meses, segue internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde a última terça (26). Nas redes sociais, a assessoria atualizou o estado de saúde para a imprensa.
O bebê está bem, com 5 meses de gestação, sendo acompanhado de perto por toda a equipe médica.
Assessoria Juju Ferrari
Ainda segundo a assessoria, Juju aguarda avaliação do médico. "Ela segue internada, em estado estável, realizando tratamento com antibióticos devido à infecção causada pelo produto hidrogel, que ainda apresenta vazamento."
A modelo também mostrou como ficou o seu bumbum e contou que teve uma infecção urinária.