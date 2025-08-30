Topo

Grávida, Juju Ferrari é internada e mostra bumbum após infecção

A modelo Juju Ferrari está grávida de cinco meses - Reprodução / Instagram
Colaboração para Splash, em Salvador

30/08/2025 17h49

Juju Ferrari, 39, mostrou como ficou o seu bumbum e tranquilizou os fãs após uma infecção causada pelo uso de hidrogel no local.

O que aconteceu

A modelo, que está grávida de cinco meses, segue internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde a última terça (26). Nas redes sociais, a assessoria atualizou o estado de saúde para a imprensa.

O bebê está bem, com 5 meses de gestação, sendo acompanhado de perto por toda a equipe médica.
Assessoria Juju Ferrari

Ainda segundo a assessoria, Juju aguarda avaliação do médico. "Ela segue internada, em estado estável, realizando tratamento com antibióticos devido à infecção causada pelo produto hidrogel, que ainda apresenta vazamento."

Juju Ferrari mostrou como ficou o bumbum após complicações com hidrogel - Reprodução/instagram - Reprodução/instagram
Juju Ferrari mostrou como ficou o bumbum após complicações com hidrogel
Imagem: Reprodução/instagram

A modelo também mostrou como ficou o seu bumbum e contou que teve uma infecção urinária.

