Georgina ostenta aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ostentou aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez ostentou aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo Imagem: Reprodução
Colaboração para Splash, em São Paulo

30/08/2025 20h15

Georgina Rodríguez, 31, ostentou a aliança de noivado que ganhou de Cristiano Ronaldo, 40.

O que aconteceu

Georgina posou abraçada a Cristiano e deixou em evidência o anel luxuoso. A foto foi compartilhada em seu perfil no Instagram neste sábado.

Cristiano pediu Georgina em noivado no dia 11 de agosto. Na ocasião, o jogador português fez o pedido acompanhado por um anel com um diamante central.

Não há confirmação, mas uma análise aponta que o anel pode estar avaliado em R$ 27 milhões. Essa análise do preço foi feita pelo especialista Tobias Kormind para a People.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos há nove anos, mas o pedido de noivado só foi feito agora. Os dois são pais de Bella Esmeralda e Alana Martina. O atleta ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr., Eva e Matteo.

