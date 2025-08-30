Topo

Filho de Faustão faz declaração ao pai com fotos da família: 'Amor'

Faustão e seu filho, João Silva Imagem: Reprodução/TikTok
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/08/2025 12h30

João Silva, o filho de Faustão, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao apresentador e toda a sua família.

O que aconteceu

Ele compartilhou uma série de fotos da família em seu perfil no TikTok. "Se perguntar o que é amor para mim, a resposta é eles", escreveu João na legenda.

Nas fotos, ele aparece com o pai, mãe e irmãos. Faustão é casado com Luciana Cardoso, com quem teve dois filhos: João e Rodrigo Silva. O apresentador também é pai de Lara, fruto de seu antigo relacionamento com Magda Colares.

A homenagem de João foi feita um dia depois do pai receber alta hospitalar. Faustão estava internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, desde 21 de maio, onde passou por dois transplantes: de rim e fígado. Ele foi liberado na última quinta-feira (28).

O primeiro transplante de Faustão aconteceu em 2023. Naquele ano, ele precisou de um novo coração depois de sofrer com um caso grave de insuficiência cardíaca.

