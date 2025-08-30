Topo

Fernanda Montenegro se emociona em peça de Duvivier e é ovacionada

Fernanda Montenegro é aplaudida em peça de Duvivier - Thiago Martins/ Agnews
Fernanda Montenegro é aplaudida em peça de Duvivier Imagem: Thiago Martins/ Agnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

30/08/2025 11h48

Fernanda Montenegro, 95, não passou despercebida ao ter seu momento de fã na noite de sexta-feira (29) ao prestigiar a peça de Gregório Duvivier.

O que aconteceu

A atriz esteve no teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, para acompanhar a peça "O Céu da Língua". Durante o espetáculo, ela foi reconhecida pelo público e foi ovacionada com palmas.

Nas redes sociais, Gregório compartilhou um vídeo da atriz na plateia. Nas imagens, Fernanda aparece emocionada ao fim da peça, e rasgando elogios ao humorista. "Lindo, maravilhoso", grita ela em direção a Duvivier.

A peça em questão é uma comédia escrita e interpretada por Gregório. Luciana Paes assina a direção todo espetáculo, que celebra a língua portuguesa no nosso cotidiano. O roteiro mistura elementos do stand-up, gênero que Duvivier tem destaque, com dramaturgia.

Gregório Duvivier - Thiago Martins/ Agnews - Thiago Martins/ Agnews
Gregório Duvivier apresenta peça no Rio de Janeiro
Imagem: Thiago Martins/ Agnews
Fernanda Montenegro - Thiago Martins/ Agnews - Thiago Martins/ Agnews
Fernanda Montenegro prestigia peça e é aplaudida
Imagem: Thiago Martins/ Agnews

