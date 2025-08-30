'Dona de Mim': Davi mata a grande charada sobre seu pai biológico
Davi (Rafael Vitti) vai descobrir algo sobre o passado de seu pai no capítulo que vai ao ar segunda-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia, sua mãe. O rapaz ainda não sabe que os dois tiveram um caso no passado, enquanto Olívia era casada com Abel.
Em breve, Jaques saberá que Abel era estéril e que Davi e Ayla são seus filhos biológicos. Além disso, mais flashbacks trarão Olívia de volta, mostrando a verdade sobre a paternidade dos personagens.
Enquanto isso, Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Outra cena marcante é que Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa.
No final do capítulo, Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques. Isso acontece após Rosa pedir ajuda a Samuel para lidar com Jaques e Pam exigir que o rapaz resolva a situação dos banheiros das funcionárias.
Também no capítulo de segunda: Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco.
Lorena e Marília admiram Ryan. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.