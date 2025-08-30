Topo

Corpo de Luis Fernando Verissimo é velado na Assembleia Legislativa do RS

Velório de Luis Fernando Verissimo acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/RBS
30/08/2025 14h47

O corpo do escritor Luis Fernando Verissimo está sendo velado no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Ele morreu na madrugada de hoje, aos 88 anos.

O que aconteceu

Verissimo sofreu complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30).

Velório ocorre na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A cerimônia é aberta ao público e ocorre desde o meio dia.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou três dias de luto oficial no estado. "O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros. Autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor", afirmou.

Lula disse que Verissimo foi "um dos maiores nomes da literatura". "Luis Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort", escreveu no X.

E que escritor defendeu a democracia. "Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho."

O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou morte de escritor. "Sinto muito a perda do mestre Luís Fernando Veríssimo, brasileiro que ostentou distinção na escrita por meio de suas crônicas e livros que traduziam o Brasil com humor, sátiras e uma inteligência ímpar. Lu Alckmin e eu manifestamos nossos sentimentos à família e amigos."

*Com informações da Agência Brasil

