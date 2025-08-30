'Biscoitando na postura certa': Gominho posa de sunga após perder 61 kg

Gominho, 36, compartilhou uma foto de sunga mostrando o novo visual após emagrecer 61 kg.

O que aconteceu

Na imagem, o apresentador do TVZ, do Multishow, brincou ao exibir as novas curvas. "Biscoitando na postura certa pra dizer que amanhã é dia de samba aqui em Salvador!!"

No início do mês, ele compartilhou uma foto nu no espelho do banheiro de sua casa. "Bom dia de biscoito no banheiro novo pra animar, porque hoje o dia está animado", escreveu.

Gominho vem chamando atenção pela mudança no visual. Recentemente, ele contou ter emagrecido 61 kg. Em entrevista ao Mais Você (Globo) ele revelou que a transformação começou durante o período em que cuidava da amiga Preta Gil, que morreu em julho, vítima de um câncer. "Eu pesava 148 kg e estou com 87 agora", contou.

A mudança começou com o uso de medicamentos para emagrecer, mas ele decidiu interromper o uso para evitar dependência. Hoje, mantém o novo peso com alimentação balanceada, prática regular de exercícios e uma rotina mais saudável. "Durmo cedo", completou.