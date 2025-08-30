Ana Paula Arósio ressurge na tela da Globo: por que ela estava sumida?

Ana Paula Arósio, 50, surpreendeu os fãs ao ressurgir na tela da Globo para divulgar a reprise de "Terra Nostra". A atriz está afastada da emissora desde 2010, quando deixou de fazer novelas.

O que aconteceu

A atriz apareceu em uma chamada para divulgar "Terra Nostra", folhetim que ela protagonizou. No vídeo, Arósio conversa com Thiago Lacerda, com quem formou par romântico na trama de Benedito Ruy Barbosa.

No comercial, Lacerda liga para Ana Paula por chamada de vídeo e a atriz convida o público a assistir à novela novamente. Ao final, ela aparece sozinha em um cenário de natureza e fala: "Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo". "Terra Nostra" vai substituir "História de Amor" na faixa Edição Especial, espaço vespertino de reprises da Globo.

Mesmo depois de tanto tempo longe da TV, ela não perde o star quality. Ana Paula Arósio LENDA! pic.twitter.com/I4qo6rymyj -- jupa (@whoisjupa) August 30, 2025

Por que Ana Paula saiu da TV

Arósio está longe da TV há 15 anos. Ela deixou a carreira para viver em sítios no Brasil e na Inglaterra na companhia do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro.

Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) formaram o casal de imigrantes italianos protagonistas de 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo

Ela passou a maior parte desse período reclusa, longe dos holofotes. As aparições públicas ficaram raras e ela só apareceu em duas ações publicitárias —uma para um banco, e outra para uma farmacêutica.

A última novela protagonizada por Ana Paula foi "Ciranda de Pedra" (2008). Depois, ela fez a minissérie "Na Forma da Lei" (2010) e estava escalada para estrelar "Insensato Coração" (2011), mas não compareceu às gravações e na sequência encerrou contrato com a Globo. À época, a desistência gerou ruídos com o Gilberto Braga (1945-2021) —autor que escreveu a trama com Ricardo Linhares.

Esse é um assunto que não me agrada. Ela [Ana Paula Arósio] foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paolla.

Gilberto Braga, em conversa com a revista Isto É Gente

Paolla Oliveira substituiu Ana Paula Arósio na novela. Na época, por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Paula disse que a saída da novela foi "uma resolução pessoal, de ordem particular."

Vida no campo

Após encerrar contrato com a Globo, Ana Paula Arósio foi morar em um sítio de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foi no local que ela se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, em cerimônia reservada para familiares, conforme noticiou a revista Caras. Ela é produtora rural, segundo consta no seu CNPJ.

Arósio ficou no interior paulista até o final de 2013, quando se mudou com o marido para a zona rural de Swindon, na Inglaterra. "É preciso um período para viver também. Você começa uma roda viva, vivendo os personagens e não é mais você mesma, fica só cumprindo funções. Eu precisava de um tempinho para virar eu de novo", contou Arósio à Quem no Festival do Rio 2015.

Fora das telas e se dedicando à criação de cavalos com o marido, Ana Paula acompanhou Henrique nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. O atleta foi medalha de prata pelo Brasil em uma prova por equipes do hipismo.

Carreira

Ana Paula Arósio estreou na TV na novela "Éramos Seis" (1994), no SBT. No canal de Silvio Santos ela ainda participou das tramas "Razão de Viver" (1996) e "Os Ossos do Barão" (1997).

Ela fez seu primeiro trabalho na Globo em 1998 como protagonista da minissérie "Hilda Furacão". O sucesso foi imediato e a atriz emendou produções como "Terra Nostra", "Os Maias" (2001), "Brava Gente" (2001), "Esperança" (2002) e "Páginas da Vida" (2006).