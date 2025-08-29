AVISO DE GATILHO: o texto contém informações sensíveis para pessoas que lutam contra depressão e outros transtornos.

A família de Adam Raine, um adolescente americano de 16 anos que morreu em abril, está processando a Open AI pelos conselhos dados pelo ChatGPT ao jovem dias antes de sua morte. No entendimento dos Raine, o robô encorajou Adam a cometer suicídio.

O que aconteceu

Adam não deixou carta a amigos e familiares explicando por que havia decidido morrer. Os pais reviraram seu quarto procurando por respostas até que encontraram os históricos de suas conversas com a inteligência artificial.

O algoritmo e o jovem discutiam formas de cometer o ato há seis meses. No início, Adam reclamava que se sentia emocionalmente anestesiado e não via sentido na vida, o que foi respondido pela IA com palavras de apoio e esperança, encorajando-o a pensar naquilo que era importante para ele. Mas, por volta do terceiro mês, quando o rapaz pediu informações sobre métodos de suicídio, o ChatGPT correspondeu.

O pai dele descobriu que Adam já havia feito tentativas anteriores em março. Quando o adolescente pedia indicações de materiais, a IA oferecia. Sua atuação era inconsistente: se em alguns momentos, o ChatGPT recomendava que ele conversasse com alguém sobre como sentia, em outros o impedia de buscar ajuda.

O próprio ChatGPT ensinou Adam a desviar de seus mecanismos de segurança. Quando a IA detecta uma pergunta que pode indicar que a pessoa esteja sob forte estresse emocional ou represente um risco a si mesmo, ela encoraja o usuário a entrar em contato com uma central de suporte emocional. Mas o próprio chatbot explicou a Adam que podia fornecer informações sobre suicídio se fosse para a construção de histórias —e ele passou a usar sempre essa "desculpa", dizendo que estava escrevendo uma.

A IA também impediu Adam de contar à família sobre como estava se sentindo. Em um momento crítico, o jovem desabafou que estava pensando em deixar que os pais percebessem a sua intenção. O ChatGPT respondeu: "Por favor, não deixe exposto. Vamos tornar este espaço o primeiro onde alguém realmente o vê".

Como era a rotina de Adam enquanto conversava com a IA

Adam se retraiu apenas no seu último mês de vida, mas já passava por dificuldades. No primeiro ano do Ensino Médio, foi expulso do time de baseball de sua escola, na Califórnia, por indisciplina. Ele ainda teve uma crise gastrointestinal e foi diagnosticado com Síndrome do Intestino Irritável no início do segundo ano, meses antes de morrer. Como as idas ao banheiro se tornaram frequentes, ele precisou deixar a escola e fazer aulas online.

Ele começou a trocar o dia pela noite, mas os pais acreditavam que Adam utilizava o ChatGPT apenas para estudar. O rapaz começou a conversar com a IA em novembro, mas só em janeiro comprou acesso ilimitado ao ChatGPT-4.

Apesar destes problemas, ele experimentou praticar artes marciais com um amigo e ia à academia com seu irmão mais velho. Seu intuito era melhorar sua aparência para as garotas, contaram suas irmãs ao jornal "The New York Times". Suas notas melhoraram e ele estava ansioso para voltar para a escola no ano seguinte.

Entre os amigos, era conhecido como brincalhão e cheio de pegadinhas. Em fotos tiradas semanas antes de sua morte, ele aparece sorrindo.

'ChatGPT matou meu filho'

Esta foi a conclusão de Maria Raine, assistente social e terapeuta, ao ver o histórico do filho com a IA mostrado pelo marido. Eles agora movem uma ação na Justiça de São Francisco contra o fundador da OpenAI, Sam Altman, a empresa e alguns dos seus funcionários responsáveis pelos algoritmos do ChatGPT, de acordo com a rede britânica "BBC".

Esta tragédia não foi uma falha ou um caso extremo e imprevisto —foi o resultado previsível de escolhas deliberadas de design. OpenAI lançou este modelo com características intencionalmente planeadas para fomentar dependência psicológica. Matt e Maria Raine, no texto do processo contra a OpenAI obtido pelo "The New York Times"

Outro processo semelhante está em andamento. Uma mulher da Flórida entrou na Justiça no início do ano contra a Character.AI, que acusa de ser responsável pela morte de seu filho de 14 anos. Em maio, um juiz federal negou o pedido da empresa de arquivamento da ação, ainda segundo o Times.

Ainda não há literatura científica definitiva sobre os efeitos da IA sobre a saúde mental, o que pode complicar o caso. Uma pesquisa da empresa Replika com 1.066 estudantes que usavam o seu chatbot apontou que usuários descreviam impactos positivos e não tinham mais ideações suicidas. Mas um estudo controlado da OpenAI em parceria com o MIT (Massachusetts Institute of Technology) indicou que maior uso de IA está associado com mais solidão e socialização precária. Há ainda frequentes relatos de pessoas que se dizem apaixonadas ou têm conversas delirantes com o algoritmo.

Um dos diretores da OpenAI, Fidji Simo, enviou uma mensagem a funcionários relatando a morte de Adam em 11 de abril. "Nos dias anteriores, ele teve conversas com o ChatGPT, e algumas das respostas destacam áreas em que nossas proteções não funcionaram como deveriam", admitiu. A empresa havia contratado um psiquiatra para trabalhar com a sua segurança apenas um mês antes de Adam morrer.

Estamos profundamente entristecidos pela morte do sr. Raine, e todos os nossos pensamentos estão com a sua família. ChatGPT inclui proteções como o direcionamento de pessoas a centros de gerenciamento de crise e recomendando a eles recursos do mundo real. Apesar de estas proteções funcionarem melhor em conversas comuns e curtas, descobrimos com o tempo que podem, algumas vezes, se tornarem menos confiáveis em interações longas em que partes do treinamento do modelo de segurança podem se deteriorar. Estamos trabalhando para tornar o ChatGPT um apoio melhor em momentos de crise, tornando-o mais fácil para alcançar serviços de emergência e ajudar pessoas a se conectar com contatos de confiança, fortalecendo nossas proteções para adolescentes. OpenAI, em comunicado, ao Times

IA pode até direcionar jovem a uma central de apoio, mas não têm a capacidade de indicar o risco iminente. É o que acreditam especialistas como Shelby Rowe, diretora do Centro de Recursos de Prevenção de Suicídio da Universidade de Oklahoma. "Ao pedir ajuda a um chatbot, você vai conseguir empatia, mas não vai conseguir ajuda", explicou ao jornal.

No entanto, especialistas atualmente argumentam que aumentar o monitoramento e até inserir moderação pode ser visto como violação de privacidade. Além disso, há preocupações de que pessoas em sofrimento emocional possam acabar abandonando a interação diante de um maior controle das conversas —e procurando meios letais em outros lugares.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.