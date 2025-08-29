Como PCC dominou tecnologia sofisticada e criou 'banco paralelo' do crime

A megaoperação de ontem contra um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis articulado pelo PCC escancarou como a facção tem se sofisticado por meio da diversificação de seus negócios, para além do tráfico de drogas, e pela bancarização do crime no Brasil.

O que aconteceu

Esquema ilegal envolvendo postos de combustíveis movimentou R$ 52 bilhões em quatro anos e operava com megaestrutura financeira. O grupo se valia de fintechs, que operavam como bancos, e de pelo menos 40 fundos de investimentos para ocultar o patrimônio de origem ilegal, segundo a Receita Federal.

Crime organizado se sofisticou com brechas na regulação das fintechs. O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou ontem que é preciso retomar a discussão da regularização dessas empresas no país com urgência.

Uma das brechas é a "conta-bolsão". Trata-se de uma conta aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não é possível individualizar as movimentações. A quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

Outra brecha é a não obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal sobre as operações financeiras dos clientes por meio da e-Financeira. No ano passado, a Receita Federal alterou regras da e-Financeira para aumentar a transparência. No entanto, as alterações foram revogadas no início de 2025, diz o órgão, "após onda de fake news sobre o tema".

Há hoje no Brasil um "paraíso fiscal" para criminosos, diz Barreirinhas. Como as fintechs não têm obrigações de transparência com a Receita, a fiscalização dos negócios se torna difícil, afirma. "As fintechs não têm agências bancárias. O dinheiro entra ali por meio de 'contas bolsão' dentro de instituições financeiras normais. Só que essa conta está em nome da fintech, não do real destinatário".

Dinheiro do crime entra no sistema financeiro formal pelas fintechs. "Eles ganham valores altos em dinheiro vivo e precisam bancarizar isso. A fintech é o instrumento de bancarização, para pegarem o dinheiro e colocarem no sistema financeiro, diz a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Marcia Meng.

Basicamente, eles vão na boca do caixa e pedem para depositar valores na fintech tal. A partir daí, é a fintech que transfere os valores para aquisição de cotas nos fundos de investimento. E eles vão diversificando, do fundo imobiliário a fundos de multimercados e de ações.

Marcia Meng, superintendente da Receita Federal

Crime atualizou meios de lavar de dinheiro

Representantes do MPSP e da Secretaria de Segurança Social de São Paulo falam sobre Operação Carbono Oculto Imagem: Eduarda Esteves/UOL

Facções cresceram pelo tráfico de drogas e, como consequência, foi preciso lavar mais dinheiro com atuação em outros mercados, diz pesquisador. Para Leonardo Carvalho, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), meios tradicionais de lavagem de dinheiro, como postos de gasolina e agências de veículos, "ficaram pequenos" perto do volume de dinheiro que os criminosos das maiores facções do país (PCC e Comando Vermelho) recisavam fazer circular e lavar.

PCC avançou em mercados formais e chegou à Faria Lima, onde estão 42 alvos da operação de hoje. "Vemos que foi criado todo um ecossistema criminoso com vários nós em diversos mercados formais e ilegais", diz Carvalho, que é um dos autores do estudo "Lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil", do FBSP com o Instituto Esfera.

Se, historicamente, a atuação das maiores facções do Brasil, PCC e Comando Vermelho, esteve associada ao tráfico de drogas, dominando, com o tempo, boa parte da cadeia logística para o escoamento da droga [portos e aeroportos], conforme seus negócios foram expandindo, a necessidade de lavar dinheiro por outras vias também foi crescendo.

Leonardo Carvalho, pesquisador do FBSP

Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimentos que podem ser controlados pelo PCC. O crime organizado tomou conta de todos os elos da cadeia produtiva de combustível no Brasil, disse a superintendente da Receita Federal em São Paulo. "Os fundos investigados da Faria Lima financiam negócios envolvendo portos, usinas produtoras de álcool e caminhões para transporte de combustíveis."

Eles não só ocultam quem é o real beneficiário daquele bem que está em um fundo imobiliário, por exemplo. Eles também fazem com que aquele capital passe a render Marcia Meng, superintendente da Receita Federal

'Bancos paralelos'

Empresas de serviços financeiros digitais eram usadas pelo PCC como "bancos paralelos do crime organizado", segundo a Receita Federal. As fintechs envolvidas movimentaram mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024, conforme a Receita. Entre 2022 e 2023, por exemplo, houve mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando mais de R$ 61 milhões, disse a Receita, explicando que o procedimento no é habitual.

Hoje o nosso sistema financeiro tem uma configuração muito diferente do que tinha há pelo menos 15 anos. No campo das fintechs, vemos instituições financeiras que não estão devidamente cadastradas no Banco Central e numa zona nebulosa. Por elas, as organizações criminosas conseguem movimentar grandes quantidades de valores financeiros e sem rastreabilidade. E é exatamente disso o que elas precisam.

Leonardo Carvalho, pesquisador do FBSP

Fundos fraudulentos devem ser bloqueados

Marcia Meng disse que investigação deve bloquear "em pouco tempo" fundos com gestão fraudulenta. O prazo não foi definido. A Receita ainda precisa entender qual esquema financeiro o crime adota para misturar o investimento regular com o dinheiro ilegal.

Meng afirmou ainda que nesse tipo de investigação prisões não são o foco, mas a desarticulação do esquema. "A gente está falando de um grupo que já é uma máfia. Quando a gente pensa em segurança, muitas vezes, só pensamos em prisões e repressão, mas isso não é o mais eficiente. Se você prende uma pessoa não importa se ela é a mais importante do grupo criminoso, no outro dia aparece outro para assumir o papel. Então não é por aí que vamos resolver essa situação, vamos resolver prevenindo esse tipo de crime".

Operação de ontem está no caminho certo para o enfrentamento às facções, avalia pesquisador. "Quando víamos operações para combater facção criminosa era a polícia atuando com repressão. Mas, hoje, ficou claro que essa não pode ser a única maneira como o Estado atua frente aos grupos criminosos", avalia Carvalho.