PL de proteção às crianças nas redes vai à sanção; o que diz o texto?

O Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto que já havia passado pela Câmara segue agora para sanção do presidente Lula (PT). A seguir, veja os principais pontos da medida.

1. Supervisão de responsáveis

Contas devem estar vinculadas a de pais ou responsáveis. A medida é voltada para crianças e adolescentes até 16 anos. As empresas que fornecem o serviço devem garantir que a medida seja cumprida e tenham configurações e ferramentas acessíveis que facilitem a supervisão parental, além da remoção de conteúdo considerado abusivo para esse público.

2. Verificação de idade

A autodeclaração de idade não é mais válida. As empresas terão de adotar mecanismos confiáveis para verificar a idade dos usuários. O projeto prevê que o poder público atue como regulador, certificador ou promotor de soluções técnicas de verificação de idade.

3. Prevenção e remoção de conteúdo impróprio

Empresas devem prevenir o acesso a determinados conteúdos. Os fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação devem adotar medidas para que crianças e adolescentes não acessem pornografia, exploração e abuso sexual, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. Além disso, podem também ter de remover o conteúdo.

4. Proibição em jogos eletrônicos

Medida visa prevenir vício. Depois de passar pela Câmara dos Deputados, a principal mudança feita pelo Senado foi vetar integralmente as loot boxes, caixas de recompensas em jogos online que são direcionados a crianças e adolescentes ou que possam ser jogados por eles. O relator, senador Flávio Arns (PSB-PR), argumentou que esses mecanismos têm correlação com jogos de azar.

5. Penalidades

Medidas vão desde advertência e multa até suspensão e proibição de exercer atividades. A multa poderá chegar a até 10% do faturamento da companhia no Brasil, mas se essa informação não estiver disponível, o valor será entre R$ 10 e R$ 1.000 por usuário cadastrado no provedor, limitado a R$ 50 milhões por infração.

PL ganhou força após denúncia de Felca

O projeto de lei 2.628/2022 começou a ser analisado no Legislativo em 2022. Ele voltou à prioridade após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre "adultização" de crianças e adolescentes que já tem quase 50 milhões de visualizações.

Texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas "razoáveis" para prevenir riscos de crianças e adolescentes. Entre eles: o de acessar conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias, como exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, promoção e comercialização de jogos de azar, práticas publicitárias predatórias e enganosas, entre outros crimes.

Projeto ficou conhecido como "ECA digital". Instituído em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o principal instrumento para garantir os direitos e a proteção das crianças, mas não considera o cenário digital.

O texto entrou na lista de prioridades da Câmara após as denúncias de Felca. Mas a fiscalização é um dos pontos de difícil aplicação da lei.