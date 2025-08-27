Senado aprova mudanças da Câmara em lei de proteção às crianças nas redes

O Senado aprovou hoje as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet. A proposta agora vai para sanção do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

O texto foi aprovado nas duas Casas. O projeto foi votado na Câmara na semana passada e precisou retornar ao Senado após sofrer alterações. Foi feita uma votação simbólica, ou seja, sem ter o registro dos nomes e como cada um votou. Houve posicionamento contrário de Carlos Portinho (PL-RJ), Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Eduardo Girão (Novo-CE).

O parecer do relator no Senado, Flávio Arns (PSB-PR), foi favorável ao projeto aprovado na Câmara. O senador, contudo, excluiu o trecho que obrigava as redes a informar às autoridades quando identificassem conteúdos de "adultização". O trecho excluído também determinava que as plataformas apagassem essas publicações.

A proposta cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet. O texto entrou na lista de prioridades da Câmara após denúncias do influenciador Felca sobre a chamada "adultização". Mas a fiscalização é um dos pontos de difícil aplicação da lei.

O texto aprovado no Senado acaba com recompensas em jogos, os chamados "loot boxes". O trecho tinha sido excluído na Câmara, mas foi retomado hoje pelo relator no Senado. Segundo a justificativa, essas caixas de recompensas, que podem ser pagas, funcionam como os jogos de azar e podem causar vício.

Senadora que pediu CPI para pedofilia e erotização de crianças elogiou o projeto. Ao UOL, Damares Alves (Republicanos-DF) disse que texto "melhorou" após passar pelo crivo dos deputados.

Aprovação do projeto representa vitória do presidente da Câmara. Após o motim bolsonarista, que paralisou os trabalhos na Casa por mais de 30 horas para pressionar pela votação da anistia aos presos nos atos golpistas, Hugo Motta conseguiu reverter a pauta de discussões e aprovar uma proposta com o apoio de todos os partidos.

Comissão vai analisar mais projetos sobre o tema em até 1 mês. O chefe da Casa também determinou a criação de um grupo de trabalho para discutir outras propostas com a mesma temática. Motta deve indicar um coordenador e os líderes indicarão dois deputados para integrar o colegiado, que terá 30 dias para concluir os trabalhos.

O que diz o projeto aprovado

O texto cria regras para as big techs e responsabiliza as plataformas digitais que se omitirem. As empresas terão que criar mecanismos para impedir que os jovens tenham acesso a materiais ilegais, danosos e em desacordo com a classificação de idade, incluindo pornografia.

Plataformas terão de comunicar autoridades sobre conteúdos de violações a crianças e adolescentes. A proposta determina que as empresas guardem por seis meses os dados do usuário responsável pelo conteúdo, materiais produzidos e compartilhados.

Ainda obriga empresas a apagar conteúdos que violam direitos das crianças e adolescentes. Como parte do acordo para aprovar a proposta na Câmara, o relator do texto, Jadyel Alencar (Republicanos-PI), aceitou o pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para que a exclusão sem ordem judicial seja realizada assim que a empresa receber a denúncia da publicação ofensiva pela vítima, seus responsáveis, Ministério Público ou entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Empresas terão de implementar ferramentas de controle parental. Contas de menores até 16 anos precisarão ser vinculadas a responsáveis. Em paralelo, os provedores terão que investir em mecanismos mais robustos de verificação de idade.

Menos publicidade direcionada. O projeto proíbe o uso de dados de menores para montar perfis comportamentais usados para tornar esse público-alvo de publicidade segmentada e para explorar momentos de vulnerabilidade emocional com fins de consumo.

Multa de até R$ 50 milhões por infração. Em caso de descumprimento das regras, o projeto determina que as plataformas deverão pagar uma multa que pode chegar a R$ 50 milhões por infração, ou 10% do faturamento. Também ficam sujeitas à suspensão ou à proibição das atividades no Brasil. O valor arrecadado irá para o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. As eventuais punições são aplicadas pela autoridade administrativa autônoma.

Fiscalização foi ponto sensível

Projeto determina que seja feita a fiscalização, mas não define quem fará. Vai ser feita uma lei específica para definir quem vai ser a autoridade responsável e com quais atribuições.

Oposição fala em censura. A oposição levantou questionamentos sobre a fiscalização dos casos de adultização. Alegaram que funcionaria como uma regulação das redes e cercearia a liberdade de expressão. O relator nega e argumenta que o projeto precisa de mecanismos completos para tratar dos casos de exposição de menores.

Supervisão será realizada por órgão independente. O texto diz que uma autoridade administrativa autônoma criada por lei ficará responsável pelo cumprimento da nova legislação.