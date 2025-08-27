O que é a TV 3.0, que Lula lançou hoje e está prevista para começar na Copa

O presidente Lula (PT) assinou hoje a regulamentação da TV 3.0, tecnologia de televisão aberta e gratuita que deverá começar a funcionar para a Copa do Mundo, no meio do ano que vem.

O que aconteceu

Funcionará semelhante aos serviços de streaming. A proposta é que a tecnologia traga a interatividade de aplicativos pagos para a televisão aberta, com melhora na imagem e no som e possibilidade de escolha de programação, entre outros. Ela já está vigente em países como Estados Unidos e Coreia do Sul, mas é inédita na América do Sul.

Internet melhora a experiência, mas não é obrigatória. Segundo o Ministério das Comunicações, se o usuário estiver conectado, ele poderá ter acesso a comércio eletrônico e maior interatividade com os serviços oferecidos. Para isso, uma das propostas do governo é, paralelamente, aumentar o acesso da população ao 4G.

Começa na Copa de 2026. A migração será "escalonada", informa o governo, começando pelas grandes capitais, com as primeiras transmissões marcadas para a Copa do Mundo de futebol masculino, que tem a largada em 11 de junho, no México.

Processo completo deve durar até 15 anos. O período de transição será longo, pelo tamanho do território nacional e pela diferença de qualidade de sinais e acesso às tecnologias entre as regiões. Este período de convivência entre os sistemas atual e novo deve levar de 10 a 15 anos, avalia o ministério.

O sinal é gratuito, mas podem ser necessários conversores. Caso não queira comprar um novo aparelho de televisão que já seja adaptado a essa tecnologia, é possível adquirir conversores. Hoje, estão na faixa de R$ 400, mas o governo diz estar "acompanhando de perto o desenvolvimento desses equipamentos" para "garantir acesso democrático e acessível à nova tecnologia".

Será uma TV gratuita, aberta, com qualidade superior à TV digital e com mais interatividade com o telespectador. Caso a TV esteja conectada à internet, haverá serviços adicionais, como o comércio eletrônico, facilitando a interação entre a TV, o usuário e o telespectador. É um mercado novo, e o Brasil sai na frente nesse setor. A expectativa é que essa tecnologia esteja disponível para a população em 2026, ano da Copa do Mundo.

Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, sobre a TV 3.0

O que muda

Imagem e som melhores. A qualidade da imagem sai da FullHD para 4K e até 8K, com conexão via internet, e o número de opções de cores pula de 16 milhões para 1 bilhão. Já o áudio é comparável ao de cinema, com experiência imersiva e até 10 canais personalizáveis, para diferentes ângulos e mixagens.

Melhora acessibilidade. Segundo o governo, a TV 3.0 terá possibilidade de legendas customizáveis, audiodescrição, gerador de Libras e vídeo de intérprete simultâneo.

Mais recursos extras. Os canais poderão oferecer mais opções de conteúdos sob demanda, câmeras exclusivas (para um reality show ou jogo de futebol, por exemplo), publicidade interativa e direcionada e compras pela TV (a partir de um anúncio ou produto exibido em um programa ou novela, por exemplo).

Governo também quer integrar com serviços públicos. "A minuta do decreto que regulamenta o novo modelo prevê a criação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que permitirá, futuramente, o acesso a serviços públicos diretamente pela televisão, promovendo maior integração entre Estado e cidadão", diz o ministério —não há previsão para que isso comece a funcionar.

Lula com decreto assinado da TV 3.0 Imagem: Reprodução/CanalGov

Como foi o evento

Lula não discursou. Apenas agradeceu ao trabalho de Ricardo Stuckert, no dia em que aconteceu o enterro de um irmão.

Presidentes e diretores de grandes emissoras de rádio e televisão participaram do evento. Na plateia, estavam Paulo Marinho (TV Globo), Renata Abravanel (Grupo Silvio Santos), João Carlos Saad (Bandeirantes), Luis Claudio Costa e Marcus Vinicius (Record), Amilcare Dallevo Jr. (RedeTV!) e João Monteiro de Barros Neto (Rede Vida), por exemplo.

Ministro da Secom (Secretaria de Comunicação), Sidônio Palmeira destacou importância da televisão no cotidiano da população. "O brasileiro assiste, em média, cinco horas de TV por dia, a maior parte desse tempo dedicado a canais abertos", falou. "Este governo olha com atenção para temas sociais, mas valoriza com a mesma ênfase o desenvolvimento tecnológico."

A tecnologia também permitirá segmentação geográfica e individualizada de conteúdos, por exemplo, com publicidade integrada, comércio eletrônico direto na tela de TV. Tudo isso mantendo atributos que sempre definiram a TV aberta no Brasil: credibilidade, alcance e, sobretudo, gratuidade. De graça hoje, de graça sempre. Estamos diante de uma verdadeira revolução que habilitará novos modelos de negócio e de receita, muitos hoje disponibilizados apenas na internet e nas redes sociais.

Flávio Lara, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão