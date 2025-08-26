Como chefões da tecnologia estão se preparando para um 'apocalipse da IA'?

Há alguns anos, as pessoas mais ricas do Vale do Silício, os chefes das gigantes de tecnologia, sinalizam que preparam um plano de fuga para o colapso da civilização — que poderia ser causado por guerras, crises humanitárias e desastres naturais. Agora, eles começam também a se preocupar com um possível "apocalipse da IA".

O que aconteceu

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, contou que mais da metade de seus colegas bilionários já adquiriu algum tipo de "seguro contra o apocalipse". Em entrevista à revista The New Yorker em 2017, o empresário revelou que havia descoberto que a Nova Zelândia era um refúgio privilegiado em caso de cataclismo e uma espécie de ''código secreto'' entre os amigos ricos.

Em 2021, o cofundador do Google, Larry Page, comprou uma residência na Nova Zelândia, o que fortaleceu as revelações de Hoffman. No mesmo ano, o país foi nomeado por pesquisadores da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, como melhor lugar para sobreviver a um colapso social global.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, admitiu ter um "túnel subterrâneo" em sua fazenda no Havaí. Em 2023, a revista Wired noticiou que ele estava construindo um abrigo embaixo da terra de 460 metros quadrados. ''Há apenas um espaço de armazenamento, como queira chamar, um abrigo contra furacões ou algo assim'', explicou Zuckerberg no ano passado à Bloomberg.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, por sua vez, falou ter "estruturas de proteção", mas não um bunker. À The New Yorker, ele afirmou ter ''armas, ouro, iodeto de potássio, antibióticos, baterias, água e máscaras de gás da Força de Defesa de Israel''. No entanto, em evento do The Wall Street Journal há dois anos, ele enfatizou que nenhuma dessas opções seria útil se a inteligência artificial der "errado".

Um dos chefões da elite tecnológica dos EUA fez até cirurgia a laser no olho para aumentar suas chances de sobrevivência a um apocalipse. "Se o mundo acabar, ou se tivermos problemas, usar lentes de contato ou óculos vai ser um saco. Sem eles, estou ferrado", explicou Steve Huffman, CEO da rede social Reddit, à The New Yorker.

Demonstração de robôs boxeadores na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai, na China Imagem: Hector Retamal/AFP

Que apocalipse seria esse?

Os motivos para a busca por defesa são diversos, entende Hoffman. O cofundador do LinkedIn avalia que a ''motivação humana é complexa'' e os medos variam, mas que com esses "planos de fuga" as pessoas podem dizer que têm alguma proteção contra aquilo que as assustam.

Hoffman, por exemplo, pensa na possibilidade de uma revolta da população contra o Vale do Silício. Isso ganha forma à medida em que a inteligência artificial elimina uma parcela crescente de empregos. "O país vai se voltar contra os ricos? Vai se voltar contra a inovação tecnológica? Vai se transformar em desordem civil?", questionou o empresário.

Outros, como o magnata Elon Musk, ironizam a IA como uma possível ''exterminadora do futuro''. O sul-africano prevê que robôs humanoides podem eventualmente chegar a dezenas de bilhões e serem ''o maior produto de todos os tempos''. Ele também declarou que a IA eventualmente faria ''tudo''.

Para Musk, há 20% de risco de "aniquiliação" humana no futuro. No final de 2024, em entrevista ao podcast ''All In'', Musk falou que a probabilidade de a IA beneficiar a sociedade é de 80%, mas admitiu o risco de ela causar uma ''crise de significado e propósito'' aos humanos, que seriam superados em habilidades e em número, substituídos pelas máquinas autônomas.

Já o ex-presidente-executivo do Google está preocupado com um "cenário Bin Laden" e a proliferação de armas biológicas. Eric Schmidt falou à BBC em março que esses sistemas, nas mãos erradas, poderiam ser usados para desenvolver armas que criassem um ataque biológico. Coreia do Norte, Irã ou a Rússia poderiam ser algumas das autoras, segundo ele. ''Pode prejudicar pessoas inocentes'', acrescentou.

Schmidt propôs um equilíbrio entre a supervisão governamental e o desenvolvimento da tecnologia. "É muito importante que os governos entendam o que estamos fazendo e fiquem de olho em nós. Não estamos argumentando que deveríamos ser capazes de fazer essas coisas unilateralmente, sem supervisão; achamos que isso deveria ser regulamentado.''