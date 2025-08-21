Google exibe na busca milhares de conversas privadas com o 'GPT do Musk'

Mais de 370 mil conversas privadas de pessoas com o chatbot de inteligência artificial de Elon Musk, Grok, foram publicadas na internet.

O que aconteceu

Chats aparecem disponíveis em mecanismos de busca, como o Google. A descoberta, inicialmente publicada pela Forbes, mostrou que foram publicadas informações pessoais dos usuários, como imagens e documentos compartilhados com a IA.

A xAI tornou as conversas das pessoas com seu chatbot públicas e pesquisáveis sem aviso prévio. Os usuários não foram alertados de que aquela interação poderia se tornar pública. Sempre que um usuário da Grok clica no botão "compartilhar" em um de seus chats com o bot, uma URL exclusiva é criada, permitindo que ele compartilhe a conversa por e-mail, mensagem de texto ou outros meios, segundo a Forbes.

Sem o conhecimento dos usuários, porém, essa URL também é disponibilizada para mecanismos de busca como Google. Ou seja, se a pessoa clicar no botão de compartilhamento significa que a conversa se tornará pública. Segundo a Forbes, as pessoas não foram avisados de que isso aconteceria. Algumas das conversas expostas, inclusive, continham dados pessoais, documentos e planilhas.

Logotipo da inteligência artificial Grok, junto com imagem de Elon Musk Imagem: Lionel Bonaventure/AFP

Empresa proíbe o uso de seu bot para "promover danos graves à vida humana". Nas regras, também proíbe o uso para "desenvolver armas biológicas, armas químicas ou armas de destruição em massa". Apesar disso, é possível encontrar de forma pública conversas compartilhadas em que a Grok oferecia aos usuários instruções sobre como fabricar drogas ilícitas como fentanil e metanfetamina, codificar um malware autoexecutável, construir uma bomba e métodos de suicídio.

Grok também ofereceu um plano detalhado para o assassinato de Elon Musk. Por meio da função "compartilhar", as instruções ilícitas foram publicadas no site da Grok e indexadas pelo Google.

IA Musk não é a única startup de IA a publicar conversas de usuários com seus chatbots. No início deste mês, usuários do ChatGPT, da OpenAI, também descobriram que suas conversas estavam aparecendo nos resultados de busca do Google. Após reclamações, a empresa mudou sua política. Em nota, afirmou que está comprometida em corrigir o erro e melhorar a segurança da plataforma.

A xAI ainda não se posicionou após a descoberta das conversas expostas. O texto será atualizado em caso de resposta.