Perdeu o celular? Calma, tem como rastrear e tentar achar o aparelho

Quem já perdeu o celular ou foi vítima de furto ou roubo sabe o desespero de ficar sem o aparelho. Mas é possível usar algumas ferramentas para tentar localizá-lo e, quem sabe, recuperá-lo. Veja abaixo:

Ligue o GPS

O GPS do celular deve estar sempre ligado, pois é ele que torna possível achar o aparelho com o Google, no caso de Android, ou pelo iCloud, para iPhones.

Para ver se está ligado no seu celular Android, basta deslizar a tela para baixo, clicar em "Segurança e Privacidade" e ativar a função "Localizar" tocando nela.

Nos celulares com sistema iOS, usados em iPhones, vá em "Ajustes". Em seguida, toque no nome do usuário no topo da tela, e depois, em "Buscar". Veja se o recurso "Buscar [iPhone]" está ativado. Se estiver, quer dizer que o GPS estará funcionando o tempo todo.

Dê um "Google"

O Google tem uma ferramenta chamada "Encontre meu dispositivo", que pode ser acessada em outro celular ou por meio do navegador, bastando apenas digitar "Encontrar seu smartphone" no Google.

Em ambos os casos, vai abrir uma tela com a prévia do serviço. Para usá-lo, será necessário fazer login com sua conta Google.

Ao clicar no mapa, é possível a localização do aparelho, o nível de bateria, em qual rede wi-fi ele está conectado, fazê-lo reproduzir um som de alerta por até cinco minutos, mostrar uma mensagem para a pessoa que o achou até mesmo apagar o conteúdo do telefone.

A função ainda permite ver o número IMEI (uma combinação de códigos que funcionam como um "CPF" do celular). Caso seu aparelho seja roubado, por exemplo, ter esse número em mãos permite que as operadoras bloqueiem seu uso.

Ele também pode auxiliar investigações policiais - -o dado é fundamental para fazer o boletim de ocorrência.

Samsung

Para quem tem celular da Samsung há ainda mais uma opção para fazer o rastreamento do aparelho. A função é semelhante à do Google, inclusive o nome: Buscar meu telefone.

Com essa ferramenta, os aparelhos não precisam estar conectados à internet para mostrar a localização. Veja o passo a passo para ativar e usar:

Acesse o site "Buscar meu telefone", da Samsung e faça o login; A última localização do celular será fornecida; Também é possível que o usuário ative o toque do celular, apague os seus dados e informações ou ainda acesse o backup do aparelho.

Xiaomi

Se você possui um celular da marca Xiaomi, a conta Mi pode ser a opção para o rastreamento, desde que o usuário tenha ativado a opção "localizar meu dispositivo" em "configurações" para manter o GPS sempre ligado.

Para fazer o rastreio, basta o usuário entrar no site Xiaomi Cloud, fazer o login e buscar pela localização do aparelho.

Apple

Para rastrear um celular da Apple o caminho é muito semelhante ao oferecido pelo Google. O equipamento pode ser localizado mesmo que esteja desligado ou sem conexão com a internet.

Para isso, basta o usuário usar a opção "Buscar meu iPhone", disponível na página do iCloud. Faça o seguinte:

Acesse o iCloud e faça seu login; A plataforma vai mostrar informações da localização do aparelho; Caso o usuário queira mais informações basta clicar no (i) ao lado do seu dispositivo do iPhone; Ao ser localizado o usuário poderá tocar o alarme do aparelho, bloquear o celular (o mais indicado em caso de roubos e furtos) e ainda apagar todo o conteúdo contido no equipamento. Após usar esta última opção, não será mais possível ver a localização do aparelho.

*Com reportagem publicada em 21/05/2024