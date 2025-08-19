Novo jogo 'AAA' fica disponível no PlayStation Plus a partir de hoje (19)

Do renomado estúdio independente Giant Squid. Sword of the Sea chega ao PS Plus Extra e Deluxe nesta terça-feira (19).

Exploração é o coração da experiência

Em Sword of the Sea, o jogador assume o papel do Espectro, uma entidade trazida de volta à vida em meio a uma necrópole arrasada. Seu objetivo? Revelar um oceano esquecido sob as ruínas de um mundo antigo.

Tumbas soterradas, ruínas sinuosas e ambientes que parecem pistas de skate convidam o jogador a recompor a vida marinha e desvendar mistérios. Cada canto do cenário é pintado com detalhes meticulosos, criando momentos de contemplação e admiração.

A trilha sonora de Austin Wintory, compositor de Journey, completa a imersão, elevando emoções e fluidez da narrativa. Críticos internacionais já elogiaram o título como "um jogo de expressão livre, com fluxo e significado", com nota média de 88 no Metacritic.

Flutulâmina - inovação que muda o jogo

O destaque de gameplay é a Flutulâmina, uma prancha mágica que combina snowboard, skate e surfe. Com ela, é capaz de deslizar velozmente pelas areias das dunas, executar manobras impressionantes e sentir uma sensação de leveza única pelos cenários.

Mais que uma ferramenta de movimento, a Flutulâmina transforma a exploração em um balé de velocidade e precisão. A cada manobra, salto ou curva, a experiência se mantém dinâmica e fascinante, reforçando a identidade artística do jogo.

Futuro e oportunidades para jogadores

A partir de janeiro de 2026, a PlayStation Plus deixará de oferecer jogos mensais para resgate na Essential e nos catálogos Extra e Deluxe, em um movimento que acompanha a migração definitiva para o PS5. Jogos do PS4 ainda poderão ser acessados ocasionalmente, e títulos já resgatados continuarão disponíveis para membros ativos.

A Sony reafirma que continuará evoluindo a experiência do PS Plus, focando em benefícios como descontos exclusivos, armazenamento na nuvem e multiplayer online, enquanto otimiza o catálogo para a nova geração.

*Com informações de reportagem publicada em 30/01/2025