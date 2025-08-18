O que sabemos do robô capaz de engravidar?

Cientistas chineses estão desenvolvendo um robô com útero artificial, capaz de gerar um bebê, da concepção ao nascimento.

O que aconteceu

Bebê crescerá dentro de humanoide. Conforme reportado pelo Telegraph, o feto receberá todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento por meio de um tubo e será cercado por líquido amniótico artificial, para criar um ambiente semelhante ao útero durante os nove meses da gestação.

Tecnologia foi apresentada na Conferência Mundial de Robótica de 2025. O evento aconteceu de 8 a 12 de agosto, em Pequim.

Robô está em estágio avançado de desenvolvimento. Segundo Zhang Qifeng, fundador da empresa Kaiwa Technology, um protótipo estará à venda a partir do próximo ano por cerca de R$ 73 mil.

Agora, o útero precisa ser implantado no abdômen do robô para que uma pessoa real e o robô possam interagir para conceber a gravidez, permitindo que o feto cresça dentro dele.

Zhang Qifeng, fundador da empresa Kaiwa Technology

Tecnologia não é totalmente nova

Úteros artificiais tiveram resultados promissores em estudos com animais. Em 2017, pesquisadores da Filadélfia (EUA) mantiveram um cordeiro prematuro em uma "biobolsa" por quatro semanas.

Porém, até então, eles funcionavam como incubadoras neonatais, que dão suporte a gestações parciais. Com a tecnologia da Kaiwa, o trabalho do útero artificial se iniciará na fertilização. Detalhes de como isso será feito ainda não foram divulgados pela empresa.

Anúncio levantou debates científicos, éticos e legais

Humanoide pode ser esperança para pessoas com problemas de fertilidade. A expectativa é que a tecnologia possa, por exemplo, colaborar para resolver problemas causados pela baixa taxa de fertilização na China.

Críticos se preocupam com falta de conexão materna. Segundo o Telegraph, também surgiram preocupações referentes a uma "patologização" da gravidez, com casais optando pelo robô para evitar danos ao corpo gestante.