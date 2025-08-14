Hytalo foi preso após vídeo de Felca sobre adultização; entenda em 5 pontos

Após denúncia do influenciador Felca, o debate sobre a adultização infantil nas redes ganhou força no Congresso, no governo e na Justiça, com propostas para responsabilizar plataformas e evitar que crianças e adolescentes sejam novamente expostos. O influenciador digital Hytalo Santos, citado por ele no vídeo, foi preso hoje.

A seguir, veja cinco pontos para entender o que está acontecendo.

1. Quem é Felca

Felipe Bressanim Pereira é criador de conteúdo e youtuber com milhões de seguidores. Ele se destacou por vídeos de humor, paródias e críticas bem-humoradas sobre comportamento e situações do cotidiano, conquistando grande alcance nas plataformas.

Transição para temas sociais ampliou público e relevância. A mudança consolidou sua imagem como influenciador que combina entretenimento e opinião sobre assuntos relevantes.

Denúncia sobre adultização infantil marca fase mais incisiva da carreira. Ao levar o tema para sua audiência, Felca colocou seu canal no centro de um debate que saiu das redes e passou a pautar autoridades, imprensa e políticos.

2. O que ele fez e como a denúncia viralizou

Vídeo exibe postagens de meninas em contextos sexualizados. As imagens foram acompanhadas de críticas diretas à ausência de moderação nas plataformas e à lógica de recomendação que amplia a circulação desse tipo de conteúdo.

Felca acusa redes e anunciantes de lucrar com a exposição infantil. Segundo ele, o engajamento gerado por essas postagens é convertido em ganhos para criadores, familiares e empresas que exploram a imagem de crianças e adolescentes.

Conteúdo viralizou e pressionou autoridades a agir. A gravação já alcançou mais de 37 milhões de visualizações e atraiu atenção de celebridades e políticos. A mobilização ganhou força nas redes e pressionou autoridades a adotar medidas para coibir práticas semelhantes.

3. Prisão de Hytalo Santos

O influenciador e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos em Cotia, na Grande São Paulo. Hytalo é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele teve perfis suspensos nas redes sociais e teve a monetização dos canais interrompidas.

O fato de que equipamentos foram retirados da casa dele em João Pessoa, após mandados de busca e apreensão foi um dos motivadores do pedido da prisão. "Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação", afirmou a promotora Ana Maria França ao UOL.

Hytalo também foi proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos do influenciador.

4. Repercussão política e medidas anunciadas

Denúncia de Felca une direita e esquerda no Congresso. Deputados e senadores de siglas como PT, PSOL, União, PL, PDT e MDB apresentaram mais de 30 projetos de lei relacionados à proteção de crianças nas redes.

Câmara criou grupo para unificar propostas sobre adultização. Entre as ideias discutidas estão a tipificação da prática como conduta proibida e a responsabilização direta das plataformas pela circulação desse tipo de conteúdo.

Parlamentares pedem CPI para investigar exposição infantil. Representantes defendem que a investigação tenha caráter técnico e envolva especialistas.

Governo Lula anuncia projeto para regular big techs no Brasil. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a proposta vai responsabilizar judicialmente empresas que hospedem ou monetizem conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes.

5. O que é adultização e o que diz o ECA

Adultização impõe comportamentos, roupas ou papéis de adultos a crianças. Especialistas alertam que essa prática pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e psicológico de crianças e adolescentes.

No ambiente digital, adultização está ligada à hipersexualização precoce e à exploração comercial. A divulgação desse tipo de conteúdo expõe crianças a riscos de violência e abusos, além de perpetuar padrões prejudiciais.

ECA garante proteção contra exposição de crianças e adolescentes. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer forma de negligência, exploração ou violência; o artigo 17 garante respeito e preservação da imagem; e o artigo 18 obriga a proteção contra constrangimento.

Base legal serve para ações e investigações sobre exposição indevida. Esses dispositivos permitem responsabilizar judicialmente quem produz, divulga ou se beneficia desse tipo de material.