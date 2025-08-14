IA deve tornar mouse e teclado dispensáveis em breve, diz CEO da Lenovo

O uso da inteligência artificial deve tornar mouse e teclados dispensáveis em um futuro breve. É o que sugeriu o presidente da Lenovo no Brasil, Ricardo Bloj.

O que aconteceu

A principal mudança, segundo ele, será na interação entre humanos e máquinas. Bloj afirmou que um dos executivos da marca chinesa tem declarado que os periféricos serão dispensáveis —a partir de uma interação mais natural entre as partes.

Tem um executivo nosso que que falou numa entrevista que prevê que muito em breve você não vai usar mais o teclado nem o mouse, você vai interagir com a máquina falando e ela vai interpretar tuas necessidades. Ricardo Bloj, em entrevista para a IstoÉ

"Falar com a máquina" deve virar uma tendência. Embora o comando já exista hoje, o executivo acredita que, no futuro, o usuário deve incorporar o hábito. "Vai ser muito mais essa capacidade de se acostumar a trabalhar com a máquina desta maneira. Muita gente ainda digita. Vai ser mais uma reeducação", explicou.

Bloj afirmou que a companhia lançou um software, que funciona como um assistente pessoal com características similares. "O que que ele faz? Ele te ajuda a usar a máquina. Então ele [software] sabe das tuas preferências. Por exemplo, se você no lugar de hoje for no teu notebook e falar para ele achar 'aquele arquivo naquela pasta', basta simplesmente falar para ele: 'Eu preciso daquele arquivo que eu preparei para uma apresentação, para uma reunião'. Ele vai achar para você e vai saber como você gosta de preparar uma apresentação dessas."

A maioria dos brasileiros diz que já usou inteligência artificial intencionalmente. Porém, ainda uma grande porcentagem de pessoas (48%) diz que não entende direito como funciona, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada no mês passado.

Levantamento aponta que 67,2% dos entrevistados já usaram intencionalmente alguma ferramenta ou aplicativo de IA. A pesquisa entende como aplicações assistentes de voz (como Siri, Alexa, Google Assistente), IA generativa para texto (ChatGPT, Gemini, etc), ferramentas de tradução, reconhecimento facial, entre outras.