Sony encerra divisão na Rússia e cobra dívidas milionárias de cinemas

A Sony encerrou oficialmente as operações de sua divisão de telefonia móvel na Rússia. A informação foi confirmada por dados do Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas (EGRUL) do governo russo, citados pela imprensa local.

O que aconteceu

O fechamento foi registrado na segunda-feira (11). Segundo a agência estatal TASS, a subsidiária Sony Mobile Communications Rus já havia protocolado o pedido de liquidação em 10 de outubro de 2024. Uma tentativa anterior de encerramento, feita em dezembro de 2023, foi rejeitada, de acordo com o jornal Argumenty i Fakty.

A empresa, especializada em eletrônicos portáteis e ligada à sede japonesa da Sony, já havia reduzido sua presença no país. Em 2022, ela suspendeu o funcionamento da PlayStation Store e interrompeu o envio de consoles e jogos para a Rússia, segundo a imprensa local. A principal subsidiária russa, Sony Electronics, continua ativa.

Outra frente de negócios da marca no país também enfrenta disputas. O ex-representante da Sony Pictures na Rússia apresentou 20 ações judiciais contra grandes redes de cinema. A cobrança total ultrapassa 980 milhões de rublos (cerca de R$ 66 milhões), de acordo com o jornal Moskovsky Komsomolets.

As ações estão relacionadas a dívidas por exibições de filmes do estúdio antes da saída da empresa do mercado russo. O maior dos processos é de 436,4 milhões de rublos (R$ 29,7 milhões). Ainda segundo o jornal, parte do problema surgiu porque, após o início das sanções ocidentais em 2022, os cinemas mantiveram alguns filmes da Sony em cartaz por mais tempo que o previsto. No período, a receita dos exibidores chegou a cerca de 4 bilhões de rublos (R$ 272 milhões).

Há possibilidade de acordo. Ainda de acordo com o Moskovsky Komsomolets, uma eventual normalização das relações entre Rússia e Estados Unidos poderia levar ao encerramento amigável das disputas.