Após vídeo de Felca, Rui pede regulamentação das redes: 'Estimulam crimes'

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, voltou a defender a regulamentação das redes sociais e disse que o governo Lula (PT) vai enviar uma lei para tratar do assunto "nos próximos dias".

O que aconteceu

O tema ganhou tração nos últimos dias, após um vídeo viralizar. Nele, o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, denunciou casos de "adultização" e exploração de menores de idade nas redes sociais.

Rui defendeu aumentar o controle sobre a atividade online. "Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro e elas não querem ser fiscalizadas porque, infelizmente, muitas delas ganham dinheiro —e ganham muito dinheiro— patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", afirmou o ministro, em entrevista à Rádio Alvorada.

"Lula é favorável à regulamentação, à fiscalização dessas plataformas digitais", afirmou Rui. Entre os crimes citados pelo ministros estão pedofilia, tráfico de crianças, prostituição, tráfico de drogas e fraude bancária.

O ministro fez ainda um aviso aos pais. "Muito, mas muito cuidado com o seu filho e seu neto no computador, no celular, nas redes sociais. Acompanhe o que ele está vendo", disse o ministro.

Você não pode, por ter um meio de comunicação na mão, viabilizar a atividade criminosa. O mesmo vale para uma plataforma digital, que não pode estimular o crime, ganhar dinheiro facilitando o crime contra pessoas vulneráveis, como crianças, idosos, adolescentes, seja crime bancário, seja crime de pedofilia.

Rui Costa, sobre regulamentação das redes

Propostas de regulamentação

Regulamentar big techs é debatido desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem que há forte resistência no Congresso.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.

A proposta da Fazenda foca na concorrência. Batizado de "PL Concorrencial", o projeto, bolado pela Secretaria de Reformas Econômicas, visa estabelecer regras antitruste para as big techs em prol de "garantir competitividade", num setor repleto de gigantes internacionais, e alinharia o país às regras da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Câmara debate o assunto

A Câmara também já debate o assunto. Um pedido de urgência para o PL 2628/2022 estava na pauta dos dias 5 e 6, mas as sessões foram canceladas devido ao motim organizado por bolsonaristas, que ocuparam a Mesa Diretora e impediram os trabalhos por quase três dias.

O projeto cria diretrizes para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Apresentado em 2022 pelo senador Alessandro Vieira (PSD-SE), o texto obriga as plataformas a reportar e remover conteúdos de exploração e abuso sexual infantil e exige que perfis de crianças estejam vinculados à conta de um responsável legal.

Com a repercussão do vídeo de Felca, o presidente da Câmara prometeu pautar projetos para proteção de crianças. Em um post no último domingo, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que a denúncia do youtuber "chocou e mobilizou milhões de brasileiros" e anunciou que vai colocar os projetos em discussão nesta semana.