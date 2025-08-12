Topo

Tecnologia

Lula diz que governo finaliza projeto sobre regulação das redes amanhã

do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 18h37Atualizada em 12/08/2025 19h03

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o projeto de lei elaborado pelo governo para regulamentar as redes sociais ficará pronto amanhã.

O que aconteceu

Lula disse que vai aprovar o texto final amanhã. Segundo o presidente, o projeto estará na mesa dele durante a tarde "para diminuir as divergências entre ministros e levar ao Congresso Nacional". As declarações ocorreram em entrevista ao programa É da Coisa, da Rádio BandNews.

"A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente e mandado para ser aprovado no Congresso", disse. Lula mencionou o vídeo viral do youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, que denunciou a exploração de menores de idade nas redes sociais.

O presidente disse que Janja estava certa ao cobrar o presidente da China, Xi Jinping. A primeira-dama foi alvo de críticas por questionar o presidente chinês sobre o TikTok e defender a regulamentação das plataformas. "Foi esse o assunto no qual ela foi achincalhada por algumas pessoas, e hoje está provado que ela estava certa", declarou.

Você tem crimes cometidos nas redes digitais, por plataformas que permitem que pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com crianças. Isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente e mandado para ser aprovado no Congresso Nacional. Presidente Lula

Mais cedo, o ministro da Casa Civil anunciou que o governo vai enviar o projeto ao Congresso nos próximos dias. "Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro e elas não querem ser fiscalizadas porque, infelizmente, muitas delas ganham dinheiro —e ganham muito dinheiro— patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", afirmou Rui Costa, em entrevista à Rádio Alvorada.

A regulamentação das big techs é debatida desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia. Governistas, no entanto, apontam que há forte resistência no Congresso ao tema.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Tecnologia