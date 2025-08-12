Lula diz que governo finaliza projeto sobre regulação das redes amanhã

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o projeto de lei elaborado pelo governo para regulamentar as redes sociais ficará pronto amanhã.

O que aconteceu

Lula disse que vai aprovar o texto final amanhã. Segundo o presidente, o projeto estará na mesa dele durante a tarde "para diminuir as divergências entre ministros e levar ao Congresso Nacional". As declarações ocorreram em entrevista ao programa É da Coisa, da Rádio BandNews.

"A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente e mandado para ser aprovado no Congresso", disse. Lula mencionou o vídeo viral do youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, que denunciou a exploração de menores de idade nas redes sociais.

O presidente disse que Janja estava certa ao cobrar o presidente da China, Xi Jinping. A primeira-dama foi alvo de críticas por questionar o presidente chinês sobre o TikTok e defender a regulamentação das plataformas. "Foi esse o assunto no qual ela foi achincalhada por algumas pessoas, e hoje está provado que ela estava certa", declarou.

Você tem crimes cometidos nas redes digitais, por plataformas que permitem que pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com crianças. Isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente e mandado para ser aprovado no Congresso Nacional. Presidente Lula

Mais cedo, o ministro da Casa Civil anunciou que o governo vai enviar o projeto ao Congresso nos próximos dias. "Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro e elas não querem ser fiscalizadas porque, infelizmente, muitas delas ganham dinheiro —e ganham muito dinheiro— patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", afirmou Rui Costa, em entrevista à Rádio Alvorada.

A regulamentação das big techs é debatida desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia. Governistas, no entanto, apontam que há forte resistência no Congresso ao tema.