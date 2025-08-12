Golpe: Criminosos recrutavam 'sósias' de médicos e mudavam rostos com IA

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpre hoje mandados contra criminosos suspeitos de recrutar "sósias" de médicos, usar inteligência artificial para modificar seus rostos e aplicar golpes.

O que aconteceu

Crime começava com invasão de contas de médicos gaúchos na internet. A primeira ocorrência foi registrada em janeiro, quando um médico procurou a polícia para comunicar que teve seu e-mail e conta do gov.br invadidos.

Contas deram aos criminosos acesso a documentos pessoais. Com esses dados, eles criaram novas contas e tentaram efetuar transferências de mais de R$ 700 mil em uma corretora de investimentos.

A partir da primeira ocorrência, investigadores identificaram outras quatro vítimas - todos médicos gaúchos. Somados, eles tiveram prejuízos de cerca de R$ 80 mil.

Operação batizada de Medici Umbra II ocorre em três estados. Apesar de todas as vítimas identificadas até o momento serem do Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), Ananindeua (PA) e Vila Velha (ES). Trinta policiais civis do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará e Espírito Santo participam da ação.

Criminoso recrutava "sósias" das vítimas em SP

Operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Os criminosos são acusados de estelionato, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de capitais. Foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro e cartões.

Homem de 44 anos foi preso em São Paulo por recrutar pessoas parecidas com os médicos. Ele tirava fotografias dessas pessoas e usava para fazer documentos falsos e verificações de biometria facial, em que é preciso tirar uma selfie.

Suspeito também operava contas bancárias. Ele tinha acesso a contas de empresas com limites altos. Nelas, recebia os valores roubados e se encarregava de dificultar o rastreamento. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ele recebia comissões que variavam de 25% a 40% do valor total.

Homem de 20 anos, preso no Pará, era responsável por vender informações sigilosas das vítimas. Segundo a polícia, ele usava um robô que automatizava essa tarefa em grupos de WhatsApp. Preso no Espírito Santo, um homem de 29 anos fornecia documentos falsos em nome dos médicos gaúchos.

Primeira fase da operação foi em junho

Cinco pessoas da mesma família que moravam em São Paulo foram presas em 17 de junho, segundo a polícia gaúcha. A análise dos celulares apreendidos com elas possibilitou a identificação de mais integrantes do grupo.

Medici Umbra significa "à sombra dos médicos". Segundo a polícia, nome faz alusão à atuação dos criminosos, que se utilizavam da identidade e da reputação dos profissionais para a prática dos crimes.