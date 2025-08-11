Seu celular faz milagre: estas dicas vão transformar suas fotos de paisagem

Com os smartphones atuais é possível tirar fotos incríveis, com ar profissional. Basta saber explorar ao máximo o potencial do seu celular: alinhar a cena, destacar detalhes, usar a luz a seu favor, entre outros truques.

Veja abaixo algumas dicas para arrasar nos cliques com o seu celular:

1 - Verifique se a lente da câmera está limpa

A dica é óbvia, mas nem todo mundo se preocupa em limpar as câmeras dos celulares antes de fazer uma foto.

A gordura dos nossos dedos ao manusear o telefone, por exemplo, pode deixar as lentes com marcas não muito visíveis a olho nu. Tirar e colocar o celular no bolso da calça também pode ajudar nisso.

Se você não tomar cuidado, existe o risco de as fotos ficarem com aspecto embaçado.

2 - Encaixe a cena conforme a linha do horizonte

Imagem: Raphael Malta

Na hora de fotografar uma paisagem é muito importante que a linha do horizonte esteja reta para não passar a impressão de que a imagem está "caindo".

Para isso, o ideal é ativar o grid nas configurações da câmera (aquelas linhas que acabam formando uma grade na tela).

Uma vez ativado, agora é só posicionar a cena considerando o horizonte em uma dessas linhas. Assim você terá a certeza de que a imagem sairá bem alinhada.

Hoje em dia o Android e o iPhone têm esse recurso dentro das configurações de câmera dos aparelhos. É só manter habilitado.

3 - De olho no foco

Imagem: Tita Viviane

A nitidez de uma foto de paisagem depende diretamente do foco que a câmera usou para capturar a cena.

Para ajustar essa configuração, basta tocar na tela em cima do objeto/cena que você deseja destacar.

Uma vez acionado, o celular tende a fixar a lente no local desejado, tornando a captura dessa cena o mais fiel possível.

Existem ainda modelos que trabalham com o desfoque de fundo. Ou seja, uma flor fica em destaque e todo o fundo fica borrado. Você pode usar e abusar desses recursos para tornar suas fotos ainda mais criativas.

Nesse momento, basta tocar em cima do objeto para focar nele.

4 - Estabilização

Embora a maioria dos celulares hoje tenha ferramentas de estabilização digital, ainda é importante manter o aparelho estável. Por isso, procure segurar o celular com as duas mãos para ter mais firmeza na hora de tirar a foto. Isso pode ajudar a evitar imagens tremidas.

Se puder, utilize também um tripé ou um suporte bem fixo que dê essa estabilidade ao smartphone.

5 - Use o elemento humano

Imagem: Raphael Malta

Se estiver em um local em que a paisagem ao fundo possui elementos grandes e você quer transmitir essa dimensionalidade, basta usar uma pessoa ou um objeto em tamanho real durante a captura.

Na foto acima, note que duas pessoas estão bem no centro da imagem. A fotografia mostra bem o quanto os elementos da natureza são maiores do que elas.

6 - Não se esqueça dos detalhes

Imagem: Raphael Malta

Uma vez garantido o clique da paisagem como um todo, foque nos detalhes. Observe as árvores, o percurso que te levou até o lugar, as flores ou até mesmo a vida animal que existe por perto.

Essas particularidades vão te ajudar a contar uma história melhor com suas fotos de paisagem.

Existem celulares que possuem uma lente chamada macro. Com ela, é possível capturar detalhes de objetos bem aproximados. Geralmente, os smartphones com três câmeras usam uma delas para isso (como as linhas Galaxy S24 e os iPhones mais modernos).

Detalhes de uma flor capturados com a câmera de um celular Imagem: Bruna Souza Cruz/Tilt

7 - Deixe a criatividade rolar

Para escolher a melhor composição da fotografia, explore bastante o ambiente.

Movimente-se à procura de ângulos diferentes para as suas fotos. Vá treinando o olhar para que consiga observar ideias de cenas ao seu redor.

Ande para frente ou para trás, direcione o celular para cima, para baixo, para a direita ou esquerda para ajustar o que quer ou não na imagem e finalmente ter uma captura mais bonita e significativa.

8 - Que haja luz

Imagem: Tita Viviane

A luz é, definitivamente, sua melhor aliada para fotos de paisagem. Só tome cuidado em dias de muito sol para que a luz não tome conta de toda a cena e o resultado fique sem definição.

Para fotos noturnas, alguns celulares do mercado trabalham com o modo noturno, que ajuda a equilibrar contraste, nitidez e cores em ambientes com pouca luz. Mas não espere milagres.

Os modelos mais caros tendem a ter um resultado melhor. Os intermediários e básicos já têm mais dificuldades com esse recurso.

Busque fotografar durante o dia, especialmente de manhã ou à tarde. Suas fotos terão mais nitidez e um aspecto mais poético.

9 - Escolha bons aplicativos para edição

O Instagram, por exemplo, tem vários filtros que podem deixar mais interessante o estilo da sua fotografia, o que ajuda a fazer uma edição básica segundos depois da captura.

Mas existem uma série de aplicativos, gratuitos e pagos, que também dão uma ajuda na hora de melhorar imagens. O aplicativo Snapseed (disponível para Android e iOS), por exemplo, é capaz de escurecer o céu e trazer efeitos mais densos.

Enquanto, o app Lightroom (disponível para Android e iOS) é usado às vezes para trabalhos mais elaborados.

10 - Tente o preto e branco

Experimente o modo para fotos preto e branco. A técnica trará um ar clássico para suas imagens e ajuda a enfatizar os tons e a iluminação de áreas diferentes de um panorama.

A maioria dos celulares já permite utilizar o recurso após a captura, diretamente na parte de edição de fotos do aparelho. Mas também é possível usar os apps de edição ou filtros de redes sociais para mudar as cores da sua fotografia.

Desse jeito, você irá conseguir mostrar regiões com um tom mais dramático, como a foto de um céu ou uma estrada, por exemplo.

Fontes: Raphael Malta, fotógrafo especializado em fotos de paisagens, e Tita Viviane, fotógrafa, formada pelo Senac.

* Com reportagem publicada em 25/05/2024