Emirates vai impedir uso de power bank em voos a partir de outubro

A companhia aérea Emirates vai impedir que power banks sejam carregados nas tomadas a bordo e que deem carga em aparelhos.

O que aconteceu

A partir de outubro, companhia vai permitir que cada passageiro porte apenas um power bank a bordo, mas seu uso é proibido. Logo, não é possível usar a tomada do avião para carregá-lo nem utilizar o aparelho para dar carga em um telefone.

Companhia permite que passageiro porte apenas um power bank com menos de 100 Wh e não pode ficar no bagageiro. Em seu site, a Emirates informa que ele precisa ficar no "bolso" do assento à frente do passageiro.

Razão para proibição do uso foi a "crescente alta de incidentes envolvendo power banks nos últimos anos". A companhia cita que decisão foi baseada na redução de riscos durante voos. Recentemente, em voo entre São Paulo e Amsterdã (Holanda), um power bank causou um pequeno incêndio, que foi logo controlado.

Colocar power banks em locais acessíveis assegura que em um raro incidente de incêndio, a tripulação consiga rapidamente extinguir o fogo

Emirates, em comunicado em seu site

Explosão ou incêndio de power banks ocorre devido à fuga térmica. Isso ocorre quando a bateria fica sobrecarregada ou é danificada. Neste processo, o sistema excede sua capacidade de dissipar o calor. Além de explosão ou incêndio, é possível que haja liberação de gases tóxicos.

O que fazer para evitar explosões em power banks