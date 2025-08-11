Chuva de meteoros Perseidas terá pico nesta semana: veja como assistir

A chuva de meteoros Perseidas atingirá sua máxima atividade entre as noites de amanhã e quarta-feira.

O que aconteceu

No Brasil, o fenômeno terá visualização razoável para quem está na região Norte. Na demais regiões, a chuva não será tão intensa.

Lua estará 84% cheia e irá atrapalhar a observação. Não há um horário definido e apenas os meteoros mais brilhantes serão vistos.

A melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3 da manhã, aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização.

Marcelo De Cicco, astrônomo e coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional

Os observadores podem esperar ver de 50 a 75 meteoros por hora, sob condições ideais no momento do pico. A origem do fenômeno são os detritos deixados pelo cometa 109/Swift-Tuttle, que passou próximo da Terra pela última vez em 1992 e leva 133 anos para orbitar o sol, segundo a Nasa.

A chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente. O período acontece entre julho e agosto.

Descoberto em 1862, este cometa é grande, com 26 km de largura (mais que o dobro do "asteroide dos dinossauros"). A cada visita, ele derruba pequenos pedaços de rochas e poeira pelo caminho.

Como assistir?

É necessário estar em um local com baixa poluição luminosa;

O ideal é buscar um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa;

Deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

O que são, afinal, as chuvas de meteoros? Chuvas de meteoros ocorrem quando diversos fragmentos espaciais, geralmente deixados por cometas, entram na atmosfera terrestre. O atrito gera brilho e calor, criando o efeito conhecido como "estrela cadente".

É possível assistir online? Sim. O The Virtual Telescope Project tem uma transmissão agendada no YouTube para o dia 12 de agosto, a partir das 18h (de Brasília).