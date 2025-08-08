O que faz carregadores portáteis aquecerem e explodirem em voos?

Um carregador portátil, do tipo power bank, explodiu em um voo de São Paulo em direção a Amsterdã (Holanda), enquanto estava na mochila de um passageiro. O fenômeno que explica esse tipo de incidente é chamado de fuga térmica.

O que aconteceu

Power banks foram concebidos como baterias portáteis para recarregar eletrônicos. Uma de suas principais características é contar com um BMS (sistema de gerenciamento de bateria, em tradução livre), que controla o fluxo de energia para o gadget a ser carregado, explica Michele Rodrigues, professora de engenharia elétrica do Centro Universitário FEI.

Fuga térmica é o processo de superaquecimento de uma bateria de íon de lítio. O fenômeno pode provocar explosão ou incêndios. Geralmente ocorre quando há sobrecarga, por danos físicos, exposição a altas temperaturas ou defeito.

Temperatura e pressão aumentam rapidamente no interior da bateria. "Quanto atinge uma temperatura crítica, acelera as reações químicas e faz com que a bateria fique quente. Isso leva rapidamente a uma diminuição do desempenho da bateria", explicou o professor Ely Dirani, coordenador do curso de engenharia da produção da PUC-SP, em entrevista em fevereiro.

Baterias de íon de lítio contêm eletrólito inflamável que pega fogo quando superaquece ou entra em curto. O problema, explica a professora do Centro Universitário FEI, é que a chama não pode ser apagada com água. Por essa razão, segundo os relatos, um tripulando do voo entre Brasil e Holanda utilizou um extintor. Caso não tivesse um, o recomendado é tentar abafar a chama com materiais não inflamáveis, como um pano ou uma blusa.

Quais são os riscos deste tipo de explosão?

Queimaduras graves : a explosão pode lesionar a pele da pessoa que está carregando o aparelho;

: a explosão pode lesionar a pele da pessoa que está carregando o aparelho; Incêndios : o fogo pode se espalhar para outros objetos ou pelo ambiente, dependendo de onde o celular estiver no momento da explosão --caso ele esteja em um bolso, por exemplo, o tecido da roupa pode pegar fogo. Se estiver em um móvel, o fogo pode se alastrar pela mobília;

: o fogo pode se espalhar para outros objetos ou pelo ambiente, dependendo de onde o celular estiver no momento da explosão --caso ele esteja em um bolso, por exemplo, o tecido da roupa pode pegar fogo. Se estiver em um móvel, o fogo pode se alastrar pela mobília; Liberação de gases tóxicos: a combustão da bateria pode liberar gases perigosos, como monóxido de carbono e vapores de lítio, que são prejudiciais à saúde.

O que evitar

Procure usar carregadores portáteis de procedência que tenham selo de homologação da Anatel;

Não deixe seu carregador portátil em locais quentes;

Evite sobrecarregar o power bank --nem todos os modelos têm travas contra sobrecarga;

Tenha cuidado com danos físicos ao aparelho - como quedas, amassos ou perfurações;

Observe sinais de alerta, como aquecimento, odores ou vazamento de líquidos;

Não está utilizando? Não deixe-o conectado sem uso ativo.

*Com matéria de 12/02/25